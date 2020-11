Diez noticias y una lección

“ la importancia de las cosas pequeñas”

Ocurrió en una empresa cárnica de Noruega. Antes de terminar el trabajo, un empleado entró en el congelador industrial. Ya dentro se cerró la puerta y saltó el seguro. El hombre desesperado gritaba y golpeaba inútilmente la puerta. Al cabo de unas horas, a punto de morir congelado, se abrió la puerta del congelador. Era el guardia que salvo al empleado de una muerte segura. Después preguntaron al guardia” Por que se le ocurrió abrir la puerta del congelador?” Dijo :

“ Trabajo aquí desde hace 35 años. Son muchos los empleados que entran y salen cada dia, pero solo uno,es el que con un cordial saludo me da “ los buenos días “ y se despide con unas “ buenas noches “. Para los otros, es como .si yo fuera invisible. Aquel día, al entrar, me saludo con el acostumbrado “ buenos días “ y una amplia sonrisa. Pero , por la tarde, ya se había marchado todo el personal y al no despedirse de mí como de costumbre, pensé que debía estar en algún lugar del edificio. Lo busque y lo encontré “

- Un saludo , le salvo la vida.

- Saludar es pensar en el otro. Es educación, es ofrecer atención, es cordialidad, es amabilidad, es ofrecer calidad de vida.

No se quien dijo “ En lo pequeño se muestra la grandeza del alma” pues eso, buenos días por la mañana y “ buenas tardes” por la tarde.