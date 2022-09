El aerotaxi del futuro puede ser español

La empresa española Umiles Next, especializada en soluciones de movilidad avanzada aérea y terrestre, ha presentado este martes en Esperce (Toulouse) el prototipo de aerotaxi autónomo Concept Integrity, dotado de la tecnología Flyfree desarrollada por el centro de investigación Tecnalia.

Durante la jornada Open Day TindAIR Project, organizada por Innov’ATM para este martes, las condiciones climatológicas no han acompañado, por lo que Umiles Next no ha podido hacer que su aerotaxi realizara hoy un vuelo de exhibición ante los medios de comunicación convocados.

“En Umiles hacemos cosas que pueden parecer imposibles, pero el tiempo ya no depende de nosotros”, ha lamentado bromeando con Efe el consejero delegado del grupo Umiles, Carlos Poveda, que en cualquier caso sí que ha tenido ocasión de mostrar el aerotaxi y explicar su tecnología.

Desde el pasado 20 de septiembre, la compañía ha realizado con su aeronave eléctrica, de despegue y aterrizaje vertical, diversos vuelos con maniobras automatizadas.

Estas demostraciones de vuelo, enmarcadas en el proyecto europeo Tactical Instrumental Deconfliction and In-flight Resolution (TindAIR), tienen como objetivo “validar la gestión del tráfico aéreo urbano del futuro con aeronaves no tripuladas”.