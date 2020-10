El poder nos vigila y lucha entre sí por dominar la Red, ¿adónde vamos?

Ya no existe un mundo bipolar Estados Unidos-Unión Soviética, ahora tenemos un mundo multipolar que, sin embargo, se asienta sobre una sola idea: la economía de mercado, aunque no sea una concepción única. Se trata de una idea esencial de base que se presenta ante nosotros con variaciones, pero con un fondo común: el deseo de que unos poderes se impongan a otros, es la eterna sustancialidad de la historia de los seres humanos. Recordemos una de las bases esenciales de la sociobiología: como sostiene Edward Wilson, los humanos funcionan uniéndose en grupos que pugnan entre ellos y, en el interior de esos grupos, individuos alfa compiten también por el poder.

Los poderes pugnan contra los poderes, dentro de los poderes hay seres humanos combatiendo igualmente entre sí, y todos ellos, cada cual desde sus estrategias propias, siguen actuando sobre el ciudadano, al que le ofrecen satisfacciones a cambio de mantenerlo bajo su atenta mirada. No porque haya llegado la sociedad digital que permite empoderarse a cada uno ha desaparecido el control del Poder, muy al contrario, el Poder tiene hoy una tarea mucho más compleja que en otros momentos de la Historia y la está resolviendo por medio de una estrategia concreta: te ofrezco a ti, ciudadano, todo tipo de herramientas para tu comunicación y distracción pero a cambio te estoy mirando por la rendija de esas herramientas porque esa puerta y esa cerradura son mías y yo debo permanecer en mi puesto de poder todo el tiempo que me sea posible. Por tanto, mi dominio lo ejerzo gracias a tu pereza, a tu desinterés por ser ciudadano democrático de verdad, me aprovecho de que tiendes más a la emoción que a la razón y más al individualismo total que a la solidaridad entre la especie. Tú has nacido individual, pero yo te he reforzado esa naturaleza, en mi provecho.