El Santander entra en la batalla y lanza una cuenta online sin comisiones

El Santander entra en la batalla por la captación de clientes con un nuevo producto: una cuenta online sin comisiones. Una novedad del banco que, aunque ya disponía de una cuenta de este estilo en su banco digital Openbank este solo era para una franja de edad. Este nuevo producto es el primero de estas características que ofrece el propio Santander.

La nueva ‘Cuenta Online Santander’ es una cuenta sin comisiones ni condiciones, exclusivamente online y solo para nuevos clientes, con la particularidad de que no hace falta tener una nómina domiciliada o recibos para no tener que pagar esas comisiones. Eso sí, siempre hay un pero, es exclusiva para nuevos clientes y no tienen que tener otra cuenta en el banco

Su contratación lleva una tarjeta de débito, también sin comisión de emisión y mantenimiento. Otras características es que no tienen comisión por transferencias, a no ser que sean urgentes; es posible tener dos cuentas por titular y con su tarjeta de débito se puede retirar dinero sin comisión desde cualquier cajero del Santander en el mundo.

Igualmente desde el banco informan que el nuevo cliente de este producto se puede beneficiar con un seguro de accidentes hasta 120.000 euros. Y como posibilidad también se puede utilizar el envío inmediato de dinero sin comisión a través de Bizum en la App Santander o la Banca Online.