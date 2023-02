Gran repunte del precio de la gasolina y del diesel y disminuye su diferencia

El precio medio del litro de gasolina en España se sitúa esta semana en los 1,66 euros, lo que supone un encarecimiento del 1,47% respecto a la semana anterior, mientras que el del diésel ha subido un 0,93%, hasta los 1,70 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press.

Desde que comenzó el año, la gasolina acumula un alza del 4,9%, frente al 2,6% que ha subido el diésel, lo que está reduciendo la diferencia de precio entre ambos combustibles, algo que ya lleva 25 semanas pasando.

No obstante, con estos niveles de precio, ambos carburantes se mantienen lejos de los máximos que tocaron el pasado verano, cuando en julio la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

Asimismo, la gasolina y el gasóleo siguen una semana más por debajo del importe que marcaban (1,818 euros en el caso del primero y 1,837 euros para el segundo) antes de la entrada en vigor de la ayuda de 20 céntimos por litro que aprobó el Gobierno a finales de marzo del año pasado y que, desde comienzos de 2023, solo se mantiene para el colectivo de profesionales, que incluye a transportistas, agricultores, navieras y pescadores.