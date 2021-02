Jóvenes andaluces brindan por la diversidad con motivo del 28·f

“Nacimos con acento en una tierra de acentos. Queremos que brindes por lo que eres con lo que más te apetezca”. Así invita Cruzcampo en sus redes sociales a celebrar el orgullo por las raíces y la diversidad con motivo del Día de Andalucía. Tras la repercusión de su campaña ‘Con Mucho Acento’, muchos son los comentarios en redes de usuarios que han compartido y siguen compartiendo su visión del acento.

“Nos alegra mucho ver cómo el mensaje de ‘Con Mucho Acento’ ha calado en la sociedad y ha tenido tan buena acogida”, comenta Esteban Velasco, responsable de Cruzcampo. “El Día de Andalucía es una ocasión especial para celebrar orgullosos de dónde venimos, nuestro acento, pero también todos los demás. Porque en la diversidad, en la mezcla de raíces y evolución, reside nuestra riqueza, la mejor forma de alimentar nuestro acento”, explica.

Uno de los que nunca falta a la cita en el Día de Andalucía es el presentador alcalareño Roberto Leal, que este año ha querido reflejar la diversidad y la riqueza de Andalucía en el lenguaje y la variedad de las palabras. “Tengo a mi madre estos días en casa y me ha dicho que tiene unas ganas locas de preparar unos alcauciles, que recoja el patio que lo tengo patas arriba, que parece una zahúrda, y por último que me peine el flequillo, que parece una aljofifa. Todo esto que os puede sonar raro lo podéis buscar en el diccionario. Esto existe, ella lo dice de esta manera. Es su habla. Es la mía. Es nuestro acento. No reneguemos nunca de él. ‘¿pa’ qué? Ese es tu poderío. Que viva el acento y que vivan las madres que nos parieron con él. Nuestra tierra”.

Una de las protagonistas de la campaña de Cruzcampo, la cantante y compositora de Pozoblanco (Córdoba) María José Llergo se ha convertido a pesar de su juventud en uno de los referentes de la defensa del acento, y habla de ello expresándose abiertamente siempre que puede. “Empecé a cantar cuando era muy pequeña, era como un juego más, junto a mi abuelo iba aprendiendo cantes y, poco a poco, a controlar mi voz, hasta que una vez cumplidos los 18 empecé a buscar cómo aprender más académicamente con una beca en Barcelona. Tanto en lo musical como en lo visual, Pozoblanco me da la paz de tener siempre un lugar donde volver. Esa luz, esa calma, el contacto con la naturaleza y con mi propia naturaleza. Mi familia es una inspiración eterna. Me aporta una libertad que se refleja en mi voz y en mis letras”, explica.

El diseñador Palomo Spain es otro de los andaluces que han triunfado en todo el mundo sin renunciar a su acento. “Mi acento, mi esencia, es lo que me ha llevado desde Posadas a Madrid, NY, París y Moscú, y es lo que ha hecho que en todos esos lugares me entendieran. Este es mi acento, la suma de muchos, los de cada persona del equipo, con sus propias raíces e imaginarios. Solo así, siendo uno mismo, podemos ser nuestra mejor versión”, comenta el cordobés.

Otro conocido comunicador de Sevilla, Juan Amodeo, invita a celebrar seas quien seas el Día de Andalucía y comenta en redes sociales: "Andalucía es la diversidad de poder llamar a unas zapatillas de deportes de tres formas diferentes según en la ciudad que estés: botines, deportes y los tenis. Andalucía es acento, pero también lo es Valencia, o Murcia, o Barcelona, o Madrid. Seas de donde seas, manosea tu acento, y recuerda que el acento no es la forma de hablar únicamente, el acento es tu forma de ser y sentir”.

Desde Málaga, la ilustradora Pedrita Parker comenta que “la diversidad es abundancia y riqueza. Comprender otras razones de ser y sentir, abrir nuestra mente a nuevas experiencias y no dejar de aprender de los demás. Por eso me considero afortunada de haber crecido en Andalucía, donde llevamos en las venas un mestizaje cultural único que nos hace ver la vida desde la comprensión, el entendimiento y el respeto hacia otras formas de vivir”. Y añade: “La diversidad es elegir vivir tu vida en tus propios términos y dejar que los demás sientan y vivan la suya como quieran en libertad. Y eso para mí es ser tremendamente rico”.

Los maestros cerveceros de La Fábrica de Cruzcampo en Málaga, Juan Jiménez y Jorge Varela, comentan la importancia de mezclar raíz y evolución a la hora de crear y elaborar cerveza. El cordobés Juan Jiménez explica que “el acento es esa forma especial que tenemos cada uno de hacer las cosas, y que nos hace únicos. Ni mejores ni peores, pero siempre únicos y diferentes. Eso lo llevamos a la elaboración de nuestras recetas, que parten de las raíces de Cruzcampo pero beben de muchas otras influencias e innovaciones que vamos incorporando y experimentando. El resultado son cervezas con mucho acento, como Cruzcampo Andalusian IPA”.

Por su parte, Jorge Varela, natural de Poio (Pontevedra), comenta que es “un gallego en Andalucía, dos tierras de raíces bien marcadas, confeccionadas por la diversidad de acentos singulares que coexisten dentro de un mismo territorio plural. Vengo de una cultura totalmente vinícola y es allí donde nació mi pasión por la cerveza. Hoy resido en Andalucía, una prueba de que la mezcla enriquece, la mezcla funciona”.

Para los artistas gráficos Habla Tu Andaluz, la inspiración a la hora de desarrollar cualquier diseño o intervención tipográfica viene del acervo patrimonial. “Nos empapamos de los carteles de las Fiestas de la primavera, de la obra urbana de artistas del graffiti, de nuestro folklore, del mundo del tatuaje y del crisol arquitectónico que habita en nuestras calles. Nuestro trabajo es fruto de esa maravillosa mezcolanza que encaja a la perfección”, comenta Alejandro Cordero, uno de los integrantes del colectivo sevillano.

Otros de los grandes protagonistas de ‘Con Mucho Acento’ son Califato 3/4, los responsables de la aplaudida banda sonora del spot. Estos músicos encuentran la inspiración en “las plazas donde paramos, los bares y los sitios de fiesta, las escapadas al campo, la gente de aquí, nuestra guasa y amistad... todo son elementos que nos inspiran y nos influyen mucho a la hora de hacer música. El proceso de creación de los tres trabajos que hemos hecho ha sido totalmente festivo y despreocupado. No hay ningún plan, hay alegría y amistad y eso se refleja en la música. Mucha gente de Andalucía que vive fuera dice que le trasladamos a casa, esto es un piropazo para nosotros. Y ole por la gente de aquí que nos dice que con nuestra música en los cascos, la ve por las calles”, comentan.

Todos estos jóvenes talentos son también inspiración para los participantes de Talento Cruzcampo, la nueva plataforma social de desarrollo personal y profesional con la que se beca a 40 jóvenes de 8 nacionalidades. Una de ellas, Alba Marchena, explica que “he dejado atrás mi tierra, Jaén, porque quiero cumplir mi sueño: llegar a tener mi propio restaurante y dedicarme a lo que mejor se me da, hacer disfrutar a los demás a través de la gastronomía, especialmente con la atención al comensal. En este viaje, agradezco que me acompañe gente distinta a mí, aprendiendo de personas que han sabido sacarse partido en aquello que mejor saben hacer. Es lo que yo pretendo y poder desarrollar mi talento con la ayuda de otros jóvenes y profesionales, es toda una suerte”.