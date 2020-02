La sevillana FEDEME, patronal pionera en España

Las carreras de los trabajadores, los golpes y detenciones de las fuerzas de orden público, sembraban el temor en el casco histórico de la ciudad, no era fácil cubrir periodísticamente aquello porque no se trataba de manifestaciones legales como las de ahora sino de protestas que casi de inmediato acababan siendo disueltas por las fuerzas de orden público y los obreros corrían a refugiarse donde podían, de forma similar a como hacíamos los estudiantes.

Había necesidad de que los empresarios comenzaran a organizarse, tampoco lo tenían fácil porque el régimen era represivo con la población en general y en ella se encontraban los empresarios que no estaban claramente al lado de la dictadura. Eran tiempos en los que se empezaba a preparar en Madrid la maniobra lampedusiana que fue la transición -cambiar todo para que nada cambiara-, y todo el que no estuviera bien conectado con aquella maniobra debía quedarse quieto hasta que comenzara a finalizar.

Cuando han pasado los decenios y se mira atrás sin ira y con el rigor que la ciencia imprime a la Historia de los seres humanos, uno se da cuenta del valor de las lecciones de todo tipo que mi pasado como periodista me ha proporcionado. En los albores de los años 80 yo llegué a FEDEME a desempeñarme como periodista, ese personal tuvo a bien admitir al rojo que era yo entonces como jefe de prensa –que se decía en aquellos momentos, en lugar de DIRCOM- de la organización empresarial más poderosa de Andalucía.

Me sentía a gusto en aquel ambiente laboral en la sede de FEDEME que se ubicaba por aquellas fechas en el Edificio Sevilla 1. Mi jefe supremo era Juan Salas, pero mi jefe inmediato se llamaba Antonio María Fernández Palacios, el secretario general de FEDEME, un hombre cordial y tremendamente inquieto que luego ocupó el cargo de secretario del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, entre otros. Ya fuera de la actividad empresarial, el abogado Fernández Palacios está muy vinculado a la Hermandad de la Macarena como coordinador del área de Asistencia Social. He leído que el año pasado la Hermandad inauguró un nuevo local de Asistencia Social para “ayudar más y mejor” a las personas y familias del barrio. A Juan Salas siempre se le ha vinculado al Real Betis Balompié, un hijo suyo forma parte destacada de la fundación encabezada por Rafael Gordillo.

El ambiente de trabajo no podía ser mejor, con una experta en economía, María José Porro Minondo, y tres en el mundo laboral, Juan Gamito, Gonzalo Escacena y Miguel Escacena, que para mí fueron excelentes fuentes técnicas de información. Entre todos –más diversos colaboradores- me ayudaron en mi trabajo de promocionar FEDEME entre la sociedad a través de los medios de comunicación, lo cual incluyó la elaboración de una revista una de cuyas portadas se adjunta a este texto. Por entonces era ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer y contra él iban las embestidas de un número que se editó en 1983, por tanto, un año escaso después de que el PSOE de Felipe González llegara a la Moncloa con aquellos casi once millones de votos.

Cuando ahora he querido saber de aquel trabajo que a principios de los años 80 este periodista simultaneaba con la corresponsalía de La Vanguardia y con ser miembro de la redacción de informativos de Radio 80 –por la tarde ambos cometidos, por la mañana FEDEME, había que ganarse la vida como fuera- encuentro que la FEDEME de hoy está presidida por Francisco Javier Moreno Muruve pero lo más entrañable para mí es observar que la comunicación está a cargo de una de mis antiguas y destacadas alumnas, Rocío Fernández Jiménez.

A Rocío seguro que no le ocurre lo que me ocurría a mí con un empresario de FEDEME que cada vez que iba a una reunión y me veía por allí insistía en que me cortara la barba. Usaba un tono irónico, pero me lo decía de verdad, comprendo que había algunas mentalidades demasiado conservadoras en FEDEME y que yo tenía abundante barba en un momento en que ser barbudo era ser rojo. En efecto, yo lo era, pero, como ahora, por encima de todo era periodista y estudioso de la sociedad, eso sí, como tenía que defenderme, se me ocurría recurrir al argumento conocidísimo e infalible de replicar que Jesucristo llevaba barba también. Esa respuesta suele ser inapelable.

Al margen de anécdotas, lo que es necesario para Sevilla es un renacer fuerte de la industria del metal que suponga un reforzamiento de la base socioeconómica de la ciudad y provincia, la historia del metal sevillano bien que lo merece, de ahí que sean muy lógicas las voces empresariales que claman por el relanzamiento del A400M y por su complementación con aparatos aéreos civiles. Sólo el ensamblaje de un avión dio lugar a un parque aéreo tecnológico en suelo sevillano. Habrá que seguir insistiendo en que se reabra y consolide esa senda.