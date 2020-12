Las claves empresariales de la semana

Grupo MAS

Es un grupo familiar del sector de alimentación que inició su andadura empresarial en el año 1.973, con la creación de un pequeño negocio de alimentación creado por los hermanos Martin.

En estos casi 50 años de experiencia, su estrategia de crecimiento y expansión ha sido constante y satisfactoria, manteniendo sus valores y compromisos iniciales, con un estilo propio donde la vocación del servicio al cliente, conocimiento del sector y compromiso con Andalucía han sido sus fundamentos principales. El grupo MAS representa a todas sus marcas comerciales y tiene su denominación en sus origenes: su apellido Martin, Andalucía y Supermercados. Actualmente cuenta con más de 3.000 trabajadores y más de 170 tiendas y cafeterías en Andalucía y Extremadura. Ocupa el 2 puesto de cuota de mercado en Andalucía después de Mercadona. Además de su identidad y protagonismo empresarial, en el grupo MAS hay que resaltar su lado más humano y solidario con la tradicional “ recogida de alimentos”, en la que este año se han unido empleados y proveedores , recogiendo más de 350.000 Kg. de alimentos atendiendo a casi 5.000 familias.

UNA LECCIÓN

- La estrategia del océano azul.

La estrategia es una de las bases fundamentales en el desarrollo de una empresa. Tener una estrategia bien definida y clara le permitirá estar permanentemente orientado a la consecución de los objetivos y resultados empresariales. La estrategia del Océano Azul cuestiona la realidad de la competencia y del crecimiento, tal como lo hemos entendido hasta ahora y propone una nueva manera de concebir la empresa y su crecimiento, no solo a nivel económico si no de otros conceptos como el valor y la marca. Se trata de abrir nuevos espacios de mercado y crear una nueva demanda a través de la innovación . Definamos dos tipos de espacio, el océano rojo que representa todas las industrias que existen en la actualidad y donde su característica principal es la competencia “ peleo contra el otro” para ganar cuota de mercado, frente al océano azul que contempla las nuevas ideas de negocio desconocidas y de un mercado que no existe, que hay que crearlo y que posibilite crecer rápido y con resultados óptimos . Este océano azul se puede crear con una idea o negocio nuevo inexistente en el mercado actual, que es muy difícil y complicado, o bien, se crea a través del océano rojo, que es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones. Lo relevante es que cuando aparecen los océanos azules , la competencia se hace absolutamente irrelevante. Uno de los ejemplos claros de la estrategia del océano azul es el famoso CIRCO DEL SOL. Inicialmente nadie pensaria que era una buena idea crear una empresa relacionada con el mundo del circo, absolutamente en crisis total desde hace años, orientada a los niños, con payasos, animales y sin ningún futuro, sin embargo el circo del sol a través de esta estrategia, rompió las fronteras del sector, ofreciendo emoción, calidad, espectáculo y manteniendo los tradicionales símbolos del circo - carpa, acrobacias, payasos- pero apoyándose en la sofisticación y riqueza del teatro con un hilo argumental en cada función. Además se dirige a todo tipo de público , niños , jóvenes,adultos , padres y abuelos. La demanda de este tipo de espectáculos ha crecido de manera espectacular y además sus tarifas son más altas similares a la de los teatros.Hay muchos otros ejemplos de la estrategia del océano azul, como Ralph Lauren como la “ moda sin moda” los relojes Swatch que transformó el sector de los relojes económicos o The Body Shop que hizo lo contrario ,transformando el sector emocional del cosmético en un sector funcional y sensato, sin hablar de otras grandes superficies que han pasado de ser una tienda de bricolaje o ferretería a lo que son hoy.

No se si alguien dijo “ innovar o morir”, pues eso, a innovar, no queda otra .