Lo micro y lo macro: ¿los empresarios más “esclavos” de lo que va de siglo?

Actualizado: 29 mar 2020 / 06:00 h.

Hay algo que salta a la vista derivado de la pandemia: durante su transcurso y muchísimo más tras ella, los empresarios –sobre todo los pequeños y medianos- se convertirán en vasallos de las entidades financieras internacionales y nacionales. Si la dependencia del empresario de estas entidades es casi crónica y ancestral, el coronavirus ha conducido este hecho hasta extremos absolutos. Pero hay que ir más allá: serán los países de los empresarios los que intensificarán su carácter de deudores de unos centros que, si ya marcaban la agenda del día socioeconómica del mundo, ahora comenzarán una nueva etapa de dominio mediante el control de la liquidez que han prestado.

La angustia de las pymes

Primero llegó la acentuación de la crisis permanente en la que parece que se encuentra inmersa de forma casi crónica la pequeña y mediana empresa. La startup UENI, líder en el sector de servicios de tecnología empresarial con sede en Reino Unido, ante el desastre del COVID-19, desarrolló durante el fin de semana del​ 15 de marzo una encuesta entre 400 pequeños negocios de Estados Unidos, Reino Unido y España, ​preguntando por su estado de preocupación y sus principales problemas. Christine Telyan, CEO de UENI afirma que “muchos pequeños negocios se han visto atrapados por esta situación tan repentina. Una de las cosas que estamos viendo y nos preocupa mucho es que no hay un conocimiento claro de cuáles son las ayudas a las que puede acceder el pequeño negocio”. Los resultados más destacados del estudio se pueden resumir en estos datos: · En conjunto, y aunque la preocupación y los efectos negativos aumentan continuamente, el 23% de los pequeños negocios ya está sufriendo el efecto de COVID-19 en USA, España y Reino Unido. · 6 de cada 10 pequeños negocios está preocupado por el impacto que está teniendo y tendrá el COVID-19 en su negocio. · Estados Unidos es el país donde más preocupados están​ los pequeños negocios (83%). Seguida de España con un 78%. · En el Reino Unido, el 50% de los pequeños negocios están preocupados. · España es el país con más pequeños negocios ya impactados​ (40%). · El 28% de los pequeños negocios dicen que ​no pueden sobrevivir con un periodo largo de aislamiento. · Además, el estudio concluye que el ​18% de los pequeños negocios está preocupado por no poder vender online​. Este último aspecto ha impulsado a UENI a tomar como medida urgente ayudar a los pequeños negocios, a los que consideran más vulnerables en estos momentos. Dicha ayuda se concreta en que, para las pymes de España, USA, Reino Unido, Canadá, México, Brasil e India, UENI ha decidido elaborar una web para que les sea posible operar online en no más de 3 días. Para ello habilitará la funcionalidad que permite cobrar por servicios y productos en su web de forma gratuita. La web se abrirá durante el tiempo que la empresa la estime necesaria para ayudar a lidiar con la presente situación. El enlace en el que los usuarios de los siete países citados pueden solicitar su web gratis, sin compromiso y con la funcionalidad de venta incluida es: https://blog.ueni.com/web-ueni/ . Con carácter inmediato y desde el pasado 19 de marzo de 2020, UENI construye la web completamente gratis en 3 días con la funcionalidad premium de venta online a través de Paypal. Es significativo ver como es España la que lidera el ranking de pequeños negocios impactados por el coronavirus, con un 40%, mientras que Estados Unidos tiene de momento un 16%. Asimismo, en el siguiente gráfico se pueden observar las principales preocupaciones –por orden de importancia- de los pequeños empresarios: imposibilidad de sobrevivir en un periodo largo de cuarentena, no poder vender productos por Internet, no tener seguro para cubrir pérdidas, no poder coger u ofrecer una baja pagada, no poder contratar nuevos empleados.

Como puede observarse, en cuanto a las principales preocupaciones sobre el coronavirus y su negocio, segunda pregunta de la encuesta, el 28,39% de los encuestados dicen que su negocio no podrá soportar un período largo de aislamiento. El segundo problema que más preocupa es no poder vender online en estos momentos. Un 18% de los encuestados están preocupados por no poder vender online. Finalmente, el 14% de los pequeños negocios están preocupados por no tener un seguro que cubra este problema, al 11% le preocupa no poder coger una baja incentivada y al 8% no poder contratar empleados. Es evidente que cualquier medida oficial o privada en favor de estos empresarios será bienvenida, como por ejemplo las que se apuntan en España, ampliamente expuestas en los medios de comunicación, con el Estado como avalista de los préstamos de supervivencia de todo tipo. Sin embargo, en cuanto a la pyme se refiere, el dictamen reciente del gobierno español referido a la prohibición de despedir no parece que tenga mucho sentido. Ahora bien, todo lo anterior no va a evitar que el empresariado en general, sea ahora más rehén de sus deudas que nunca desde que comenzó el siglo XXI. Esto a pequeña escala porque a gran escala lo van a ser los países en los que esos empresarios desempeñan su profesión. Más claro: veremos cuál puede ser el destino de los pequeños empresarios si, como es evidente, van a trabajar en un contexto de enorme recesión que provocará un retrotraimiento del consumo en el seno de una situación donde los grandes podrán siempre defenderse mejor.

El FMI, el gran señor del mundo