Luis Chabrera: «Mi deseo es que Andalucía pueda abrir pronto»

Prosigue el desconfinamiento y, con él, la luz verde hacia un deseo de prosperidad hiperbólico de recuperar la auténtica normalidad. En este proceso, la experiencia de cada empresa muestra una riqueza particular para saber, ante un posible rebrote del COVID-19, actuar como mandan los cánones y velar por el sustento laboral de sus trabajadores. Una de las más nutritivas reside en el sector inmobiliario y hotelero, donde el peso del Grupo Q cobra gran relevancia a nivel nacional.

Ante este panorama, Luis Chabrera Adiego, CEO de la corporación, ha atendido a El Correo de Andalucía para expresar cómo ha actuado tal entidad desde el inicio de la pandemia. Velar por sostener a la mayor parte de sus trabajadores, las acciones solidarias y el llamamiento a la calma, marcan el devenir de sus palabras.

¿En qué situación se encuentra actualmente Grupo Q?

Actualmente estamos afectados como todas las empresas por la situación provocada por la Covid-19, los plazos del desconfinamiento son inciertos y por lo tanto hace imposible la planificación de una empresa, elemento esencial para su funcionamiento, lo que hace todavía más difícil el momento, nos hace falta una hoja de ruta.

¿Qué medidas han impulsado corporativamente durante este periodo?

Nuestras empresas están en distintas líneas de negocio, por lo que la afección es distinta. En primer lugar hemos impulsado el teletrabajo, se ha modificado la situación del mobiliario en las oficinas, eliminando cualquier situación de rostros enfrentados, y marcando las distancias recomendadas, se han corregido los horarios evitando las comidas en la oficina, las obras están en funcionamiento, salvo aquellas que están prohibidas y el área hotelera desgraciadamente se encuentra cerrada.

¿Y frente a sus trabajadores? ¿Y con la sociedad?

Hemos tenido que realizar ERTES, no ha quedado más remedio, ha habido distintas situaciones y reducciones. Creemos que la herramienta del ERTE es la que menos daño hace al tejido laboral. No obstante, en cuanto a aquellas actividades que ahora mismo está permitido su desarrollo, no se han hecho ningún recorte.

A nivel social estamos intentando atender todas las peticiones de ayuda que nos llegan. Por ejemplo, hemos participado en una acción solidaria promovida por el Ayuntamiento de Jerez y coordinada desde el Centro Operativo Municipal instalado en el Polideportivo Kiko Narváez, con la aportación de alimentos y primera ayuda de urgencia a familias necesitadas de Jerez y su comarca, que se han visto en situación de vulnerabilidad a consecuencia de la situación de crisis sanitaria. También hemos aportado material de desinfección a la población de Zahara.

Situación estimada a corto y medio plazo para las promociones inmobiliarias.

En el tema inmobiliario los especialistas dicen que va a haber un descenso del número de transacciones, que afectará más a aquellas que no sean de primera necesidad, en cualquier caso el aspecto fundamental va a ser el nivel de paro con el que nos quedemos cuando se pongan las actividades en marcha, ese es el indicador fundamental del bienestar de la población y su economía, y en consecuencia su capacidad de ahorro y por lo tanto gasto.

Y para el sector hotelero... ¿Qué medidas han tomado?

Desde Q Hotels, queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a todos nuestros huéspedes. Estamos convencidos que esto pasará y estamos poniendo todos los medios para que podamos darle de nuevo la bienvenida a nuestros hoteles y alojamientos, cuando la situación se normalice. Estamos tomando con mucha seriedad los estándares de higiene y limpieza. Las medidas de salud y seguridad que hemos implementado están diseñadas para afrontar un amplio espectro de virus, incluido el COVID-19. Así, hemos aplicado medidas adicionales para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes y empleados, haciendo uso de máquinas de ozono para cocinas, restaurantes y habitaciones; Uso de productos de limpieza con certificación virucida y dotación de Geles y toallitas desinfectantes tanto para clientes como para trabajadores, entre otros.

Todos los miembros de nuestros equipos han recibido indicaciones específicas y se han incrementado medidas de limpieza e higiene en todas las propiedades, con el objetivo de proporcionar entornos seguros y limpios para nuestros huéspedes y trabajadores.

¿Algún propósito en particular para Sevilla y su provincia, y Andalucía?

Los deseos son que nos vaya lo mejor posible. En Andalucía el nivel de afección del coronavirus está siendo bajo, habiendo comarcas, incluso provincias muy limpias, en un proceso muy avanzado de desconfinamiento, con las medidas oportunas de control en cuanto a entradas y salidas para que no se contaminen. Hay poblaciones, sin ningún caso y que se debería proceder a su apertura para no aumentar el daño económico a las familias y empresas, cualquier negocio absorbe personal y es gente que vuelve a tener una vida normal, consume y paga sus impuestos. Por supuesto todo manejado por técnicos en la materia y científicos, que son los que saben de esto. Mis deseos es que Andalucía pueda abrirse pronto al resto de España y que sigan bajando los casos como estamos viendo ahora diariamente.

Mensaje que quieran lanzar a la sociedad española...

Lo primero, confianza en nosotros mismos, somos fuertes y saldremos de esta. Segundo, humildad y generosidad, nos vienen tiempos difíciles y tenemos que ser conscientes que de nuevo nos debemos de bajar nuestros ingresos para que así pueda haber más gente ocupada. Tercero, trabajar, trabajar y trabajar. Cuarto, tanto Sevilla, como Andalucía son un destino turístico de primer orden, constituyen el 13% del PIB nacional, que con todas las industrias adyacentes llega al 25%, por lo que debemos promocionar esta tierra para que vuelva a ser un destino de primer orden, y esa promoción debe ser tanto institucional, como personal, con el trato que sabemos dar a nuestros visitantes. Nuestras zonas turísticas son de baja densidad, ideales para momentos como el actual que hay que huir de las grandes aglomeraciones.