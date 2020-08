SAFRI, una marca por y para la mujer

Desde pequeña he sido una apasionada de la moda y comunicación. Estudié Publicidad y Relaciones Públicas y me especialicé en Organización de Eventos. A pesar de ello, la moda siempre ha estado presente día tras día como uno de mis principales hobbies. Tanto que hace unos 10 años empecé a trastear con la vieja máquina de coser de mi madre y, al comprobar que no era nada fácil decidí apuntarme a clases, las cuales me han ayudado mucho en este proyecto a la hora de diseñar cada uno de los productos.

Lanzamiento en agosto en plena incertidumbre por el COVID-19... valentía, temeridad... ¿Qué razón te ha impulsado a ello?

Tal y como he comentado anteriormente el lanzamiento estaba previsto para mayo. Pero tuvimos que parar la producción debido al COV-19. Para todos han sido y seguirán siendo días de miedos e incertidumbre. Pero ya no podía tirar por la borda todo el esfuerzo, ganas e ilusión que había empeñado en esta marca. Por lo que me armé de valor y lancé la primera colección en pleno agosto de un año muy complicado para todos. Y la verdad que estoy muy contenta por la acogida tan maravillosa que he tenido. Por ahora, todos los comentarios son positivos.

¿Próximos proyectos?

A corto plazo y medio plazo aumentar la familia de mujeres SAFRI y seguir sacando las siguientes colecciones. Y a largo plazo crear un evento multimarca donde participen otras empresarias españolas con sus firmas, ya sean pintoras, diseñadoras de joyas, escritoras, escultoras, cocineras,... en definitiva crear un evento con otras mujeres que pisan fuerte.

Venta exclusiva por Internet... ¿Deseo de montar tienda física?

Por ahora la venta será online y más en los tiempos que corren. Aunque son muchas las peticiones que estamos teniendo para ver físicamente las prendas. Así que en septiembre estaremos presentes en varias tiendas multimarcas de Sevilla.

Shooting en la playa... ¿Por qué elegir ese lugar? ¿Se trata de un sello personal propio?

Escogí la playa, concretamente las dunas de Bolonia para el primer shooting por varios motivos. Para mí es un emplazamiento mágico, que me inspira tranquilidad. Es ese sitio que me encanta ir a sentarme y admirar los preciosos paisajes que tenemos en España. Es ese lugar especial donde disfruto de él y de mí misma. Por ello tenía claro que la presentación de la primera colección ‘TANDEM COLLECTION’ fuese allí. Al tratarse de un lugar en el que no hay contaminación visual de coches, edificios o tiendas, las prendas brillan por sí solas.