Mario Conde abre la temporada de conferencias en el Rotary Club Sevilla Corporate

El almuerzo conferencia “la moral del éxito y la moral del fracaso” impartida por Mario Conde en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII ha abierto este nuevo año rotario en el Rotary Club Sevilla Corporate con numeroso público, bastante expectación y con la nueva presidencia del abogado penalista Luis Romero. Romero abrió el acto dando la bienvenida y con la invocación rotaria y presentando a Mario Conde que ya intervino en otra conferencia en este club rotario en noviembre de 2019. Durante el acto, Mario Conde ha hablado sobre su vida personal, ha debatido como banquero y en la empresa farmacéutica y ha repasado diversos episodios que le han ocurrido. Conde ha destacado que «después de lo que he vivido y de lo que he visto si de alguna manera tuviera que simbolizar el éxito, el que estéis hoy aquí, que me estéis escuchando que me prestéis después de lo que he pasado...ese es mi éxito...