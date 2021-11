Marta Ortega asumirá la presidencia de Inditex

Marta Ortega Pérez, hija de Amancio Ortega, ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo durante los últimos quince años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando.

Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones 'premium', incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

"Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro grupo sino también a la industria de la moda en general", ha subrayado Marta Ortega.

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria", ha afirmado.

"Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", ha añadido.

Por su parte, el nuevo CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, ha afirmado que asume "con gran responsabilidad e ilusión" las nuevas funciones que se le encomiendan, "con la tranquilidad de contar con un gran equipo humano, lleno de juventud, experiencia y talento" en todos los ámbitos y países en los que la compañía está presente, del que es "buena muestra" el comité de Dirección nombrado.

En concreto, la compañía ha acordado la incorporación al comité de Dirección del hasta ahora CEO, Carlos Crespo González, (director general de Operaciones, Transformación Sostenible y Digital, Inditex); Pablo del Bado Rivas (director general, Pull&Bear); Miguel Díaz Miranda (director financiero y de Operaciones, Zara); Ignacio Fernández Fernández (director general de Finanzas, Inditex); Javier García Torralbo (director General de E-Commerce, Zara); Begoña López-Cano Ibarreche (directora general de Personas, Inditex); Beatriz Padín Santos (directora de Mujer, Zara); Jorge Pérez Marcote, (director general, Massimo Dutti) y Óscar Pérez Marcote (director general, Zara).