Natalia Cerón, Andrea Pareja, Paula Pérez, Teresa Mera y Carmen Román, Premios FAME Empresarias Andaluzas

En sus primeros compases, la gala ha tenido un emocionado reconocimiento a las mujeres de todo el planeta que no ven reconocido sus derechos fundamentales con una especial mención a las afganas . Un simbólico homenaje con los comentarios de Conte y las pinturas de la artista afgana Shamsia Hassani, quien a través de sus grafitis ha coloreado los recuerdos de la guerra y ha denunciado el atropello a los Derechos Humanos en su país.

En la categoría de Proyecto Emprendedor han resultado ganadoras ex aequo tres emprendedoras: de un lado, la impulsora de Hagamoshogar.com, Natalia Cerón, quien ha recogido su estatuilla de manos de Rosa Siles, directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende; y de otro lado, Andrea Pareja y Paula Pérez, de AnUla Company, empresa de diseño y moda. Ambas han recibido su premio por parte de Beatriz Codes, jefa de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad Región Suroeste de Coca Cola Europacific Partners.

Este año la presidenta de FAME, la empresaria Ana Alonso, ha querido entregar también una Distinción Especial a todas las empresarias de nuestra Comunidad, que han sido ejemplo de esfuerzo durante la pandemia. Los reconocimientos los han recogido, en nombre de las empresarias de las ocho provincias andaluzas, las presidentas de las Asociaciones de Empresarias territoriales.

Alonso ha puesto el broche a la gala señalando: “Aun reconociendo los grandísimos avances producidos en nuestra sociedad en las últimas décadas en relación con la Igualdad de mujeres y hombres, no podemos decir que exista Igualdad plena”. La presidenta de FAME ha subrayado que las empresarias no compiten en igualdad de condiciones en los mercados, en la financiación de las pymes, en la presión fiscal, en la internacionalización ni en el acceso a los fondos Next Generation.

Hablando de conciliación, ha hecho hincapié en que “vivimos en un país que todavía no ha abierto, como sí lo han hecho otros países de nuestro entorno, el debate sobre la racionalización de los horarios españoles. O que posa sobre las empresas el peso casi en exclusividad de la conciliación; cuando este problema es social, personal, político, económico y empresarial también, pero no en exclusividad”. Alonso ha resaltado la ingente labor de FAME en defensa de los intereses de las empresarias andaluzas, labor que realiza desde sus Organizaciones Territoriales, “capitaneadas con determinación, inteligencia y compromiso, sobre todo en un tiempo extremadamente duro, como el vivido durante la pandemia, donde han sufrido lo indecible”.

Finalmente, la empresaria, que es también tesorera de CEA, ha reivindicado “la necesidad de crear mejores escenarios para un desarrollo económico y social más innovador y competitivo”; escenario que “no se sostendrá sin la participación y el dinamismo de las empresarias andaluzas”.