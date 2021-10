Podemos no apoyará los peajes en las autopistas del Gobierno

Y es que Echenique ha llegado a calificar de " globo sonda " la posibilidad de pagar peajes en las autovías: "Nosotros no apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora".

No hay acuerdo sobre esto y, por lo tanto, no va a pasar. pic.twitter.com/XcaFeFMAzr

En junio Unidas Podemos ya manifestó su oposición a los planes de implantar el sistema de pago por uso de las carreteras de red del estado, al entender que es un "impuesto a las clases medias".

El propio portavoz parlamentario ya expresó entonces que abogan por "la fiscalidad verde, pero siempre y cuando no penalice a la gente trabajadora y no tenga un carácter regresivo". "La propuesta de los peajes no cumple estos criterios", zanjó para insistir en que la única vía era la progresividad.

Posteriormente, el espacio confederal concreción sobre sus planes para que los peajes no repercutieran en la mayoría de la población. Como marco abogaba por centrar la propuesta en base a un sistema progresivo que sustente el pago del uso de estas infraestructuras.

Sobre todo aludía a grandes empresas con flotas de vehículos de gran tonelaje y, en el plano particular, a vehículos de gran cilindrada o contaminantes, siempre que el desplazamiento no sea por motivos laborales, relacionado con los estudios u otras actividades esenciales.