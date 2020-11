Prisa y Herrero: el periodismo se escribe desde muy arriba

Todo este poder -y más que me dejo porque esto no es un libro sino un texto periodístico- tiene detrás el currito y el menos currito que se siente en la mesa de la redacción de los medios de Prisa o que ocupe algún despacho. No es importante que se trate incluso del director, si lo que tienen detrás, si las manos que mecen sus plumas lo desean por los intereses que existen entre ellas y sus conexiones con la política lo aconsejan, quien sea recibe toques de atención en su libertad de expresión profesional o se va a la calle acompañando a los numerosos trabajadores víctimas de EREs que han tenido lugar también para aligerar deudas. Y el caso Prisa es un paradigma de lo que ocurre en otros grupos de comunicación de España y resto del mundo.

Los rumores sobre la venta de Prisa no han cesado en los últimos años ni otros que apuntaban a una fusión de El País con El Mundo , por ejemplo. La noticia esta semana ha sido el intento en firme de compra por parte del empresario asturiano Blas Herrero -procedente del sector lácteo, de ahí lo de “El lechero”- que ha ofrecido unos 200 millones por una empresa en quiebra técnica. Sabemos que el señor Herrero es propietario de Grupo audiovisual Kiss FM, pero como ya casi no existen los empresarios que vivan exclusivamente de la comunicación y el periodismo, habrá que tener en cuenta que posee o ha poseído intereses en otros negocios, como empresas inmobiliarias y concesionarios de automóviles y que aspira a tomar las riendas del grupo asturiano Duro Felguera que actualmente está negociando un rescate de 100 millones de euros con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Habrán visto la cantidad de piezas que se mueven detrás de las noticias que les llegan a ustedes, imposible desarrollar un periodismo riguroso así y eso que no he contado ni media misa para no marearlos más porque podría narrarles lo que publica el diario Hispanidad sobre este asunto. Como muestra sólo unos apuntes.

¿Quién está muñendo la operación?, se pregunta Hispanidad . “Entre otros, y aunque él insiste en desmentirlo, Jaime Castellanos, el hombre de Lazard en España, el que fuera presidente del grupo Recoletos... y tío carnal de Ana Botín, presidenta del Santander. Antes de Blas Herrero reparó en Enrique Cerezo, el presidente del Atlético. El nombre de Jaime Castellanos, el mismo que Aznar utiliza en su intento de comprarle Antena 3 TV a Pablito Casado, tiene su importancia porque, como ya hemos dicho en Hispanidad, la persona que más manda en El País, Ana Botín, mantiene un pulso con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez por saber si El País y la SER deben seguir siendo lo que ahora son, un aparato de propaganda de La Moncloa, o si adoptan una tendencia más... independiente”.

“Por de pronto -añade la citada cabecera- lo único que se sabe es que la aparición en escena de Blas Herrero no ha agradado en Moncloa. Herrero siempre ha sido considerado próximo al PSOE de Alfonso Guerra pero ahora parece estar trabajando para la derecha. Además, no olviden que en el accionariado de PRISA parece un consejo de notables: Santander, Telefónica, HSBC, los Polanco -testaferros de Ana Botín- Carlos Botín y el fondo Amber Capital, cuya cabeza visible es Joseph Oughoulian, que controla el 30% del capital. ¿Cuál es el problema de Amber? Que sabemos el nombre, sólo el nombre, de la cabeza visible y no tenemos la menor idea de quiénes son sus cabezas invisibles, de quién está detrás de Amber. Gane uno u otro bando, tendremos una Prisa políticamente dependiente... justo lo que no debiera ocurrir. No, a Moncloa no le gusta la operación lechero mientras el consejero de Telefónica, Javier de Paz, promete a Iván Redondo, el cerebro de Moncloa (el único cerebro de La Moncloa) que Telefónica se opondrá a la venta con todas sus fuerzas”.

La guinda que remata el pastel que acabamos de constatar es que se postula Pedro J. Ramírez como posible futuro director de El País, en forma de hombre de consenso entre el bando Amber y el bando Santander. Pero a Sánchez no le gusta Pedro J.

Menudos follones tienen los ricos ahí arriba, cuando yo estudiaba Historia en la universidad a jaleos parecidos a estos se les llamaban las revueltas de los privilegiados. Ahora se dice que los ricos también lloran, por el poder, por la pasta y la influencia. ¿Estarán tranquilos hoy domingo o andarán por ahí móvil en mano o comiendo en comandita? La pregunta no es baladí porque la conducta de los de arriba se extiende hasta abajo y así estamos de destrozados aunque en libertad y democracia, eso sí.

Y el periodismo ahí en medio, haciendo lo que puede, jugando a ser independiente y exigiendo transparencia a diestra y siniestra. ¿Quién lo ejerce de verdad?, ¿el periodista?, ¿el empresario?, ¿el banquero?, ¿el político?