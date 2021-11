Sector inmobiliario: crecimiento con más garantías y menos riesgos

El sector inmobiliario ha sufrido, como todos los sectores, una fuerte sacudida durante la pandemia, alcanzando parámetros económicos que no se veían desde el estallido de la burbuja hace 13 años. Pero hay muchos matices que diferencian esta crisis de la sufrida en 2008, puesto que en esta ocasión, este segmento económico no ha sido origen y centro de la crisis, y las entidades financieras pueden ofrecer una estabilidad que en el anterior periodo no tenía. Es un gran momento para aferrarse a las oportunidades y las nuevas tendencias, y encarar 2022 con optimismo y buenas perspectivas.

Para el promotor inmobiliario los restos del futuro pasan por algunas amenazas que hay que suponen una paulatina adaptación a los retos que la sociedad está marcando:

- El mercado es bastante obsoleto: Tan sólo hay que valorar un dato por ejemplo; las tres cuartas partes de las viviendas son anteriores a la entrada en vigor de las primeras directivas europeas sobre eficiencia energética.

- Recursos económicos: Los tan esperados fondos europeos solo supondrán un 25% de las necesidades de financiación por lo que se hace necesario buscar otras alternativas de recursos, algo complicado teniendo en cuenta que los bancos han endurecido sus requisitos hacia el sector.

- Simplificación de los requisitos administrativos: Es uno de los mayores retos del sector, ya que son muchas las gestiones y trabas que retrasan los proyectos. En este sentido se está avanzando ya en trámites como la digitalización de licencias y plataformas para la industrialización de viviendas.

- En este sentido se dirige el cuarto reto del sector inmobiliario, la Digitalización. La sociedad ha acelerado su transformación digital, y le pide al sector inmobiliario plataformas que faciliten las relaciones de compra venta.

- Mejorar los instrumentos financieros que faciliten la absoluta tranquilidad del promotor inmobiliario, tanto a nivel obligatorio como voluntario. Los seguros de Todo Riesgo de Construcción más especializados y globalizados están preparados para dar seguridad al promotor, pero es necesario una mayor conciencia general para apostar por los beneficios de estas garantías aseguradoras.

Profundizando en el último de estos retos, hay que destacar la tendencia a la especialización de determinadas compañías aseguradoras que van buscando ofrecer soluciones globalizadas en determinados sectores. Por ejemplo la compañía MIC Insurance, que es la primera aseguradora en el ramo de caución en España desde hace varios años, está apostando de forma firme por dotar de las más completas coberturas aseguradoras al promotor inmobiliario. En este sentido, ofrecen un producto globalizado que integra todas las garantías que necesita este actor del segmento económico de la promoción para darle total tranquilidad. Desde la Garantía Decenal hasta Responsabilidad Civil, todo en un único seguro con doce coberturas que servirá para elevar el nivel de la gestión de riesgos en la Construcción, y dar mayor confianza al consumidor final. En este sentido, Antonio Morera Vallejo, presidente de MIC Insurance, explica: “llevamos décadas ofreciendo soluciones al sector de construcción, adaptándonos a cada circunstancia según la época, y conocemos los puntos débiles y fortalezas de las pólizas actuales. Es por eso que ahora podemos ofrecer un producto global que facilite al promotor su gestión con total tranquilidad para sus clientes”.

En definitiva, el objetivo es aumentar garantías, minimizar los riesgos y facilitar al mercado una base de confianza multiplicada, de forma que se potencien los instrumentos esenciales para alcanzar en 2022 los niveles de crecimiento que la economía española necesita para uno de sus pilares fundamentales.