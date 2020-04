«Sin libre circulación no podremos abrir los hoteles. Iremos a EREs o a concursos de acreedores»

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha recibido con decepción el plan de desescalada anunciado por el Gobierno, que no contempla las especificidades del sector del alojamiento turístico, y ha advertido de que, si no hay libre circulación, los empresarios no podrán abrir.

En este sentido, el presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha asegurado que la restricción a la movilidad por provincias no contribuye a la "nueva normalidad" avanzada por el Gobierno. "Si no tenemos libre circulación, con todas las medidas de control que sean necesarias, no sirven de nada protocolos de actuación y aforos al 30% por seguridad; simplemente, no podremos abrir", ha señalado.

La Confederación hotelera ha criticado que las aperturas de los establecimientos sin que se aborden protocolos únicos, ampliaciones de los ERTE, test masivos y medidas financieras de apoyo son "un brindis al sol".

Según ha transmitido la patronal de hoteleros, durante la celebración de un pleno extraordinario, los empresarios del sector consideran que este documento anunciado ayer por el presidente, Pedro Sánchez, no da respuestas al turismo y la hostelería, que aporta al PIB nacional un 14% y más de 120.000 millones de euros anuales.

La patronal ha asegurado que el plan de desescalada "no resuelve en absoluto" el cómo proceder a la hora de reabrir negocios de alojamiento turístico, que no cuentan aún con medidas previas fundamentales como el protocolo único nacional, validado por Europa.

Además, la Confederación ha señalado que tampoco aborda la ampliación a seis meses del periodo de vigencia de los ERTE por fuerza mayor tras la derogación del estado de alarma, la realización de test masivos a plantillas, clientes y proveedores o el apoyo de la Administración Pública al sector con una nueva legislación financiera que contribuya a la continuidad de las empresas y el empleo.

"Con este cuadro es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin irnos directamente desde los ERTE por fuerza mayor a los ERE o a los concursos de acreedores", ha asegurado Marichal.