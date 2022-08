El fútbol de países

“Pero las primeras ondas migratorias de fútbol no son profesionales, sino comunidades de aficionados que, cuando salen en barco para América o Europa llevan el ‘dribbling game’, y es lo que imitan las primeras naciones cuando comienzan a jugar. Luego, en otras oleadas comienzan a llegar escoceses y, con ellos, el ‘passing game’. Todo se jugaba en comunidades británicas de otros países, clubes o asociaciones muy endogámicas de gente británica. Cuando sale de estas comunidades y lo empieza a jugar otra gente, ocurre lo mismo que en Escocia: los chicos pobres solo podían jugar en callejones, potreros... Así, se comienza a moldear una técnica distinta. Los niños eran más flacos, habían comido peor, no eran tan grandes... Y lo que hacen es esquivar, por lo que se va creando una técnica autóctona y una sensibilidad nueva de cada país”, prosigue el analista táctico.

“ Es un proceso que comienza realmente en lo que podemos llamar la primera esfera del fútbol, los primeros países que empezaron a acoger el juego ”, cuenta Kundera . “El fútbol nace en las islas británicas, surge en las clases más pudientes de la época, que pueden jugar en campos más perfectos (de la época) y en unas condiciones que luego no fueron reproducibles cuando el fútbol salió de ese escenario de las zonas ricas. Cuando va a la clase obrera, (sale de Inglaterra y va a Escocia), se juega en escenarios distintos a las canchas de las grandes universidades y colegios, y se comienza a jugar de forma distinta” (los campos de menor calidad podían tener obstáculos como árboles o rocas en medio... Por eso, era más fácil jugar pasándose la pelota que conduciendo, como se frecuentaba en los terrenos de mejores condiciones de las clases pudientes) . He aquí cuando surgen el “dribbling game” británico y el “passing game” escocés del que se hablaba anteriormente.

Parecida opinión es la que ofrece Álex Delmas, quien no ve que haya un patrón o una norma, y menciona el fenómeno de la globalización y la formación de entrenadores y jugadores. “Yo creo que tiene que ver mucho el tema social, los gustos de la gente y la cultura futbolística de un país. Aunque, en los últimos años, sí es verdad que la globalización ha hecho que los estilos de juego hayan cambiado un poco o se hayan matizado, debido a que las ligas han contado con entrenadores y futbolistas procedentes de otro tipo de fútbol y países, pero es cierto que cada país tiene su cultura y su manera de jugar”.

“También la formación de entrenadores: tenemos que pensar que un jugador que vemos jugar hoy es producto de muchos años de trabajo, desde el fútbol base, donde ha debido tener a unos educadores; educadores que han recibido una influencia, que proceden de otro tipo de fútbol... Es decir, el futbolista de hoy viene educado desde la cultura de los últimos 25 o 30 años”. Delmas colabora en varios medios radiofónicos, como en Què t’hi jugues!, de la Cadena SER de Cataluña, Cat Radio y Rac1.

A la vez, Adrián Blanco cuenta una conversación en la que un entrenador de primer nivel le confesaba su experiencia respecto al tema. “Hablamos hace poco con Marcelino, entrenador del Athletic de Bilbao, y una de las cosas que le preguntamos es porqué se había adaptado a lo que le pedía San Mamés cuando su estilo había sido siempre el opuesto”. Marcelino siempre ha sido un entrenador de repliegue y contragolpe y, al llegar al Athletic, empezó a presionar muy arriba. “Creo que esto es algo que los entrenadores, de antemano, tienen que conocer para adaptarse mejor al sitio donde llegan, ya que, si quieres romper con ello, tienes que ser muy bueno para hacerlo”, sostiene Blanco.

España. Adrián elogia la dinámica que viene sosteniendo España en los últimos años. “Lo ha hecho muy bien, porque se ha identificado con un estilo concreto de juego, y, a partir de ahí, se ha construido toda la base de entrenadores jóvenes de las canteras para tener un proyecto común que te permita seguir una línea continuista entre la selección Sub15 y la absoluta. Esto te hará que los pivotes que juegan en el 4-3-3 como únicos mediocentros van a salir cortados por el mismo patrón. Ya sea Busquets, Rodrigo, Zubimendi... Muy buenos en la asociación, en jugar en corto, van a estar pendientes de no perder su posición...”.

El de España es un estilo de juego de mucha asociación, de toque muy corto, de posesiones... Creo que no tenemos perfiles de jugadores con nivel para la selección que pudiesen jugar a otra cosa de la que se juega, un perfil que demanda buenas condiciones técnicas y tácticas, como, por ejemplo, Pedri o Gavi. También tenemos la suerte de tener un seleccionador que no es tan tajante en este sentido. Si puede correr, se corre, no renuncia a nada”. Pero, también hay que añadir lo que dice Alberto López Frau, y es que “España, hasta que el Barça de Guardiola y la selección española tuvo éxito jugando de esa forma, no buscaba especialmente ese fútbol, la gente no se sentía identificada con ese tipo de juego. De hecho, muchas veces, en los años 60’, 70’, 80’, había jugadores de muchísimo talento a los que les costaba mucho ir con la selección o jugar más de diez partidos con ella. Gustaba un fútbol más físico, de más determinación, de más entrega...”.

Inglaterra. “Es un estilo más directo, de transiciones, duelos aéreos, mucha fricción...”, define Adrián Blanco al fútbol inglés. Guardiola, en una entrevista en GolTV, declaró que alucinó con el primer partido que jugó en el Manchester City. Fue contra el Cristal Palace, y se dio cuenta de que el balón no pasaba por el suelo, que iba todo el rato por el aire, y así recibieron un par de goles.

“Es un fútbol más de ida y vuelta. La gente agradece más ese tipo de espectáculo, al público inglés le gusta mucho el contraataque, el que pasen cosas en las áreas de manera muy rápida, que haya segundas jugadas...”, opina Álex Delmas.

Irati piensa que el país británico es el mejor ejemplo de cambio. “Siempre ha tenido un fútbol más directo, más de área a área y menos técnico, por así decirlo, pero llegó gran cantidad de dinero, y aunque al principio no fueron capaces de cambiarlo, ficharon a entrenadores de otras ligas como Jürgen Klopp, Antonio Conte, Pep Guardiola, Mauricio Sarri o José Mourinho. Y es que, al final, la forma de cambiarlo es traer influencias de otros países”. “Ahora vemos un fútbol muy global en la premier, es una malgama, ya no es fútbol inglés original, sino que es alemán, italiano, español... Tiene de todo un poquito. Desde el Burnley FC, que es el equipo ‘más inglés’, hasta clubes más modestos que, con entrenadores extranjeros, como el Brighton FC, proponen otro estilo”.

Italia. Adrián Blanco piensa que Italia se está abriendo a una nueva forma de jugar, nuevos conceptos, nuevos estilos de entrenadores que parecen que están dando sus frutos y que se alejan del tópico del “Catenaccio”. “Ahora hay nuevas tipologías, nuevas estrategias.

Cuando uno ve la liga italiana, se encuentra con propuestas muy chulas que han ido, poco a poco, desarrollándose. El caso más reciente fue el US Sassuolo de Roberto De Zerbi, una apuesta muy alejada de, por ejemplo, el planteamiento de Mourinho en la AS Roma. Massimiliano Allegri en la Juventus de Turín cuando sale por Europa, Gasperini... Todos ellos han sabido adaptarse al perfil de jugador que tienen, han sabido buscar algo distinto a lo que ya había, y, a partir de ahí, han conseguido construir un estilo de juego que ha enriquecido mucho la competición”.