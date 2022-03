¿Aún hay Liga?

Nada más en una ocasión en las últimas veinte temporadas un líder con tanta ventaja como tiene a falta de once jornadas el Real Madrid, ocho puntos por encima del Sevilla, segundo, no fue el campeón de LaLiga Santander; sólo en cuatro, incluida esa, el primer clasificado en la vigésima séptima cita no terminó el torneo en la cima y en dos de ellas fue el equipo blanco, que se cayó tanto en 2013-14 como 2003-04.

Son dos ejemplos que mantienen en alerta al dominador de la clasificación, que reivindicó su firmeza con la contundente remontada ante la Real Sociedad (4-1) para sumar su quinta victoria en sus siete últimos compromisos rumbo al esprint final por LaLiga, mientras el Sevilla reincide en el empate.

Si el Real Madrid ha sumado 17 de los últimos 21 puntos en disputa, su perseguidor más cercano ha sufrido el vértigo. Cuando más se sentía preparado para abordar la cima, cuando se intuía en la mejor disposición para debatir el campeonato de LaLiga, reforzado en el mercado de enero, sólo ha ganado dos de sus siete duelos más recientes. Ha logrado once de los 21 puntos en juego. Son seis menos que el líder, que le aventaja en ocho.

Es una distancia más que considerable. En las últimas veinte campañas, a estas alturas hubo esa diferencia o menos entre el líder y el segundo en diecisiete ocasiones. En trece de ellas fue insalvable para el perseguidor y una garantía para el primero de la clasificación en la jornada 27, que luego fue campeón.

El último ejemplo es el curso pasado, aunque con suspense, cuando el Atlético era primero con cuatro de ventaja. Y ganó la Liga al final, aunque sufrió en ese recorrido.