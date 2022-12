De la Fuente: «Si alguien conoce presente y futuro del fútbol español soy yo»

El nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró que «todos los jugadores tienen las puertas abiertas» en la selección, admitió que el estilo «es innegociable» pero introducirá «matices», y dejó una reivindicación personal a los que apuntan a su falta de experiencia como técnico en la elite, afirmando que es quien mejor «conoce presente y futuro del fútbol español».

«Empieza una etapa nueva y todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las puertas abiertas. Empezamos a trabajar para recabar información de todos. Tenemos un principio de una idea formada pero nadie tiene las puertas cerradas», afirmó durante su presentación en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, acompañado por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y del director de la selección nacional, Albert Luque.

Fue el mensaje de unión de De la Fuente, conciliador, mostrando máximo respeto a los que hicieron historia en el campo que pueden volver, como a cada periodista cuando era preguntado y respondía por el nombre del que le trasladaba la cuestión. Nervioso, olvidando continuamente la segunda pregunta cuando era doble la cuestión trasladada, pero con mensajes claros que lanzar. Todos unidos con la Roja, cultivar el sentimiento selección en el país y que en vez de 48 millones de seleccionadores, haya «48 millones de jugadores» del equipo de todos.

«Quiero implantar una relación de cercanía con la prensa y aficionados. No quiero que haya 48 millones de entrenadores en España, quiero que se pongan la camiseta y nos sintamos un equipo. En España somos fieles a nuestra selección pero quiero más. El orgullo de 2010, la vinculación con la camiseta y el sentimiento. Es lo que quiero conseguir, que haya 48 millones de jugadores en España que se dejen la piel por esta camiseta», manifestó.

La cordialidad ha marcado el paso de Luis Enrique a De la Fuente, con mensajes intercambiados entre ambos técnicos. «Al terminar el Mundial le mandé yo mensajes y él lo ha hecho una vez que ha conocido mi nombramiento felicitándome. Tenemos una muy buena relación», dijo el nuevo seleccionador que defendió el mismo estilo de juego pero con retoques que intentará introducir.

«Entiendo que es innegociable un modelo, una idea y eso se adapta a cualquier sistema, en todos tiene cabida esa idea. No es incompatible. Trato de incorporar conceptos y matices para enriquecer la gran base que tenemos en el fútbol español. Cada entrenador somos un mundo, somos diferentes, intentaremos crecer y mejorar adaptándonos a la evolución del fútbol según nuestras perspectiva para intentar ser mejores. No estamos cerrados a nada e iremos cambiando cuando sea oportuno», afirmó.

Posteriormente fue más concreto apuntando a «transiciones más rápidas» y «buscar otros puntos de remate», dejando entrever dos aspectos que España no ha manejado bien en el Mundial 2022. «Son matices que nos pueden hacer mejores y tienen cabida en nuestro modelo y estilo de juego», defendió.

Tras escuchar como única pega a su nombramiento la falta de experiencia en la elite, De la Fuente repasó todo lo vivido en su carrera como respuesta. «Fue quince años futbolista profesional, trece en Primera. Gané títulos, fui internacional en todas las categorías menos en la absoluta y llevo diez años en la Federación. He podido convivir con 16 futbolistas que han estado en el Mundial. Si de verdad hay alguien que conoce el presente y el futuro del fútbol español, soy yo», resaltó.

A la espera de la decisión de Sergio Busquets, dejó la puerta abierta al actual capitán de la Roja. «Si quiere seguir por supuesto que cuento con él. Es historia viva del fútbol y tiene mucho que decir todavía y mucho por dar al fútbol español». Y celebró casos como los de Gavi, que se han saltado categorías para brillar con 18 años con la absoluta.

«Es una suerte que haya futbolistas que saltan barreras, tocados por una varita, con tanto potencial que se desarrollan con una rapidez que no cubre etapas normales como Gavi. Un futbolista muy importante. A él, como a otros jóvenes, les animo a trabajar de la mejor manera para ser cada día mejores», apuntó.

También respondió a los riesgos que toma Unai Simón con el balón en los pies. «Me gusta dar libertad al futbolista dentro de unos registros de orden y equilibrio. Tener un portero con facilidad para iniciar el juego, romper líneas con el pase nos viene muy bien. Luego hay que interpretar cuando es conveniente tomar riesgos y cuando no. Prefiero tener un portero que además de todo eso, pare. Los nuestros paran mucho y dan opciones con el juego de pies».

Con un mensaje repleto de optimismo y la Liga de Naciones 2023 junto a la Eurocopa 2024 como sus primeros retos, el nuevo seleccionador fue ambicioso. «Soy muy optimista, tengo mucha confianza en los futbolistas. Hay opciones para tener el futuro garantizado. El techo es pensar que podemos ganar todo y voy a trabajar para poder conseguirlo. Mi objetivo es llegar a lo más alto».

«La clave es ser mejor que el rival, fieles a nuestra idea, dotar de herramientas indispensables para ser cada día mejor, dominar el juego, tener jugadores que pueden resolver, aprovechar espacios, tener un equipo completo con distintos registros. Los futbolistas son tan buenos que lo entienden a la primera y hay que plasmarlo», añadió.

Reconoció De la Fuente que hasta el momento no ha hablado con ningún jugador y que tardó «segundos» en dar el sí a Rubiales, cuando le propuso el cargo. En todo momento fue elegante con Luis Enrique. «No hay que analizar nada, queríamos llegar a lo más alto pero ganar es muy difícil. No hay que hacer análisis ahora que no sean de forma interna para mejorar. El trabajo de Luis Enrique ha sido fantástico y los resultados a veces son incontrolables».

Aunque reconoció que ser una opción «continuista» es solo por estar en la casa, pero no por la idea de juego similar a la de Luis Enrique. «Tengo mi libreto, mis matices, mi punto de vista y cambiaré lo que haya que cambiar, no sé si es bueno o malo».

Lo que de inicio cambia es su presencia a través de medios de comunicación y sin dar cabida a las redes sociales ni a directos en Twitch. «No tengo redes, no las utilizo. Todo lo que tenga que salir de mí, será a través de los medios de comunicación».