El vídeo argentino sobre el coronavirus que ha emocionado a todo el mundo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un emotivo vídeo que compara la lucha contra el coronavirus con un partido de fútbol y aseguró que la disputa contra esta pandemia mundial es "el partido más difícil" de la historia.

"Nadie sale campeón solo. Ni (Diego) Maradona en el '86, que sin ese gol de 'Burru' (Jorge Burruchaga) en la final no hubiera levantado la Copa, ¿o no?", comienza el vídeo que mezcla imágenes de partidos con otras de enfermeros y médicos.

"Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia y Argentina te necesita para ganar. Por eso dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo", añade cuando aparecen el presidente, Alberto Fernández; el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En Argentina rige la cuarentena obligatoria hasta el 12 de abril y sólo se puede circular por la vía pública para abastecerse de alimentos o productos esenciales o con un permiso especial del Gobierno.

"Respeta la distancia, No salgas a cualquier lado que quedás en 'offside' y perjudicás al equipo. Mira toda la gente que te banca afuera, no se amontonen todos arriba. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parece que el rival no existe es peligrosísimo a la hora de atacar", afirmó la AFA.