Las dos caras de la moneda

Un horario establecido de forma aparentemente minuciosa situó los partidos de los clubes que se jugaban el descenso al mismo tiempo. Los tres equipos firmaron una primera parte en la que no asumieron demasiados riesgos; tanteándose, cual inicio de una pelea de boxeo. Ya superados los primeros 45 minutos de los encuentros, el Mallorca se desmarcó de esta tendencia pasiva y prácticamente firmó su permanencia. Quedaban los dos andaluces, cuyos equipos técnicos estaban más atentos a los marcadores del otro que nunca.

Sonaron las alarmas en Granada con el penalti errado de Jorge Molina. El veterano delantero, que ha dado más de una alegría a los nazaríes, falló en el clímax de la temporada. Así de injusto y cruel puede ser el fútbol. Un lanzamiento desde los once metros que no olvidará fácilmente. Escasos minutos después, en Mendizorroza, se obró el milagro. Lozano, quien había salido en la segunda mitad, volvió loca a la afición cadista con un tanto que encarriló la permanencia. Una alegría que frenó un posible penalti producido por un cuestionable salto del Pacha Espino, que tras su posterior revisión acabó en nada. Sin demasiados eventos posteriores, se dio a conocer el resultado final: el Cádiz continuaba otro año en Primera y el Granada era de Segunda.

No fue suficiente la mano de un Aitor Karanka que había mejorado enormemente los resultados del Granada durante el último tramo liguero. Los rojiblancos, que únicamente encajaron una derrota durante su corta estancia en el banquillo, no han logrado el máximo objetivo, aunque no es necesario decir que son claros favoritos a ascender el año que viene. El submarino amarillo -el andaluz-, por su parte, ha logrado la permanencia con poco a su favor, y tiene tiempo para remodelar su limitada plantilla de cara a la próxima campaña en la máxima categoría. De esta forma cierra la zona del descenso de la temporada 2021/2022, con dos caras muy distintas de la moneda de los clubes del sur, a los que el fútbol -por fortuna o por desgracia- ha puesto en sus respectivos lugares.