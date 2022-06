El COE retira la candidatura a los Juegos de 2030 por «enfrentamientos políticos»

No habrá candidatura española a los Juegos de invierno de 2030: el Comité Olímpico Español (COE) informó este martes de su retirada, ante la imposibilidad de poner de acuerdo a Aragón y Cataluña para presentar un proyecto conjunto en torno al territorio de los Pirineos.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, confirmó en una comparecencia pública que no llevará la candidatura ante el Comité Olímpico Internacional (COI) para que la valore como posible sede de los Juegos.

«No estamos en condiciones de presentar un proyecto olímpico», ha comunicado Blanco al COI, con el que desea «seguir trabajando con miras a futuros proyectos». «Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Nosotros hemos luchado para que haya entendimiento, respeto y diálogo, pero si no hay esas bases, no podemos seguir y ésta es la decisión que ha aprobado la asamblea», ha manifestado Blanco.

El presidente del COE indicó que se llegó fácilmente a un acuerdo técnico para el reparto de sedes, «pero en el momento en el que entran los representantes políticos no hay acuerdo y no hay avance», afirmó.

Blanco apuntó directamente a «la negativa del gobierno de Aragón a respetar el acuerdo técnico». Este paso pone punto final a un proyecto que nació hace más de dos años, que tomó un impulso que pareció definitivo en diciembre de 2021, cuando se plantaron sus cimientos técnicos, y que perdió fuerza en las últimas semanas, ante las discrepancias por el reparto de sedes deportivas entre las dos comunidades autónomas implicadas.

El dirigente ha lamentado «profundamente que este proyecto deportivo, que debía aunar voluntades, ha derivado en enfrentamientos políticos internos importantes basados en mentiras y suposiciones». «No podemos transmitir esa desunión ante el COI, todo ha lastrado nuestro proyecto hasta llevarlo al agotamiento. Aquello por lo que hemos luchado no podemos mantenerlo por no haber acuerdo, la candidatura no existe», ha afirmado, abriendo la «posibilidad» de que «en el futuro» se puedan presentar una candidatura por parte de «algunos territorios».

El anuncio del máximo responsable del movimiento olímpico español culmina doce meses de cruces de declaraciones y desencuentros entre los gobiernos de ambas comunidades autónomas debido, entre otras cosas, al reparto de las pruebas y sedes del futuro programa olímpico que, según el presidente de Aragón, Javier Lambán, no se ha tratado «en pie de igualdad».

La portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, ha afirmado este martes que sería «sorprendente» que el COE y el Ejecutivo central renunciaran a presentar una candidatura única de Cataluña y ha adelantado que la Generalitat iba a elaborar en los próximos días una propuesta en solitario, después de que Alejandro Blanco comunicara a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, que descartaba la candidatura conjunta.

«Cataluña está preparada para acoger esta candidatura en 2030, 2034 queda muy lejos (...)», ha apuntado Plaja, quien ha responsabilizado a Javier Lambán de haber evitado la candidatura conjunta a los Juegos. «Ha ganado el anticatalanismo», ha subrayado.