Juan Cala: «Nunca he dicho “eres un negro de mierda”»

Juan Cala ha sido el protagonista del fin de semana en el ámbito futbolístico, no por su gol que acabó siendo clave para que el Cádiz se llevase la victoria ante el Valencia, sino por su encontronazo con el jugador francés del conjunto ché Mouctar Diakhaby, que provocó que el partido se suspendiese durante unos minutos.

Tras la sesión de entrenamiento matutina de los amarillos de este martes, el jugador lebrijano ha atendido a los medios de comunicación para dar su versión de los hechos acaecidos el pasado domingo en el Ramón de Carranza. En la sala de prensa estaban presente varios jugadores de la primera plantilla del Cádiz, en muestra de apoyo a su compañero.

El defensa central cadista ha comenzado contando lo que, bajo su punto de vista, ocurrió: “Todo empieza en un córner a favor del Valencia, cuando Diakhaby cae encima de mí”, tras esto se produce el típico lance que se ve a diario en el mundo del fútbol; en el que cada jugador reclama por sus intereses al árbitro, y todo quedó ahí, tal y como se puede comprobar en las imágenes. “La jugada desafortunada llega en una falta a favor, en la que tengo otro nuevo lance con el jugador en el que caigo y posteriormente reclamo, como todo el mundo hace en este juego”, asegura Juan Cala.

“Intento tranquilizarle hasta en dos ocasiones diciéndole ‘tranquilízate que yo no he dicho eso’, y luego me empuja”

Tras ello, “el jugador me increpa, y me vuelvo hacia él haciendo aspavientos y diciendo ‘déjame en paz’ y sigo para adelante. En ese momento, el jugador se desentiende de la jugada y se viene hacia mí, diciendo que le he dicho ‘negro de mierda’. Cuando está cerca de mí le digo que se tranquilice, e intento tranquilizarle hasta en dos ocasiones diciéndole ‘tranquilízate que yo no he dicho eso’, y luego me empuja”, afirma el jugador amarillo.

“Pienso que viene a provocar una segunda amarilla”

Pasado este encontronazo, es el jugador gaditano ‘Fali’ el que acude a separar a Cala y a Diakhaby y posteriormente se forma la tangana. “En ese momento pienso que viene a provocar una segunda tarjeta amarilla, me quedo fuera de la trifulca viendo qué podía pasar y viendo qué decidía el árbitro, el cual decide sacarle la tarjeta al jugador del Valencia, entrando en cólera, y luego ya se vieron las desafortunadas imágenes que han podido rular por todos los sitios, en la que Gabriel Paulista insta a su compañero que abandonase el campo”. Cala asegura que tras ese incidente se quedó asombrado y “con cara de bochorno” de ver todo lo que estaba pasando

Esta es la posición de los hechos del jugador del Cádiz CF, que, tras explicarla con todo lujo de detalles, y antes de responder a las preguntas de los diferentes medios de comunicación, quiso reiterar que “Nunca he dicho ‘Eres un negro de mierda’ nunca se lo he dicho y eso está bastante claro”.

Tras la exposición de lo acaecido en el terreno de juego, Juan Cala ha anunciado que va a interponer acciones legales contra el presidente del Valencia CF: “Después de ver el bochornoso vídeo que hizo ayer el presidente del Valencia junto a su jugador, yo solo espero que cuando saliera del vídeo se fuera al juzgado de guardia a denunciarme, porque yo sí lo voy a hacer”. Cala ha argumentado que “no se puede acusar de una manera tan contundente sin tener ninguna prueba fehaciente hacia mi persona”.

“No hay ningún compañero de toda mi carrera futbolística que me pueda acusar de lo que se me está acusando”

Otro dato que ha enfatizado el jugador de cadista es su posición absolutamente contraria al racismo, buena prueba es su larga trayectoria profesional: “he estado en diez equipos, he compartido con muchísimos jugadores un vestuario, jugadores de todo tipo, de todas las culturas, de todos los colores, chinos, africanos... no hay ningún compañero de toda mi carrera futbolística que me pueda acusar de lo que se me está acusando”.

Durante su intervención, Cala ha admitido que no ha mantenido ninguna conversación con Diakhaby, pero sí ha dejado claro lo que le diría si lo tuviese delante: “Le diría lo que soy como persona y todo lo que he hecho como persona. Lo que él, en teoría, dice que es un insulto racista, y por lo tanto me considera racista; le contaría lo que hago como persona. Lidero una plataforma contra el saharaui, de los que recibí una llamada de apoyo, y eso es lo que más me reconforta”, finalizó el jugador del Cádiz CF.