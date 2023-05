La 'Alonsomanía' contagia el Gran Premio de Miami

El verde de Aston Martin está muy presente en las gradas del circuito de Miami. Es uno de los equipos de moda y lo es gracias a Fernando Alonso, ídolo de la afición hispana con permiso de un Sergio 'Checo' Pérez que aquí impone su popularidad sobre todos los demás.

La tiendas de 'merchandising' que acompañan el circo de la Fórmula Uno ofrecen productos de los veinte pilotos. En Miami se aprecia claramente cómo los montones de camisetas, polos y gorras de Pérez bajan a buen ritmo, pero Alonso no se le queda muy atrás.

"De los demás, Alonso es del que más vendemos. Los aficionados quieren llevar el 14", comenta a Efe uno de los vendedores. Aunque los seguidores más veteranos lucen también prendas de etapas anteriores en otras escuderías.

Algunas banderas de Asturias y de España adornan la locura de accesos y puentes de este Gran Premio de Miami. Siendo el sur de la Florida un lugar de población mayoritariamente hispana, el colectivo de españoles que reside en la zona es importante y muchos quieren ver de cerca a Alonso.

Esta carrera es para ellos una ocasión de oro. "Vivimos en Miami y no podíamos dejar escapar esta oportunidad de volver a verle pilotar en vivo", dice Fernando, un madrileño que sigue a su ídolo desde sus inicios.

Va con un amigo, Gonzalo, y se han gastado cerca de cien dólares por entrada para los entrenamientos: "La clasificación y la carrera suben mucho de precio y de este modo al menos, aunque sea en los entrenamientos y muchas menos vueltas, le podemos disfrutar".

"Animamos también a Carlos Sainz, pero con Alonso tenemos esa sensación de oportunidad, de que no sabemos cuándo será la próxima vez que podremos verle en persona", añaden.

UN 'PADDOCK' QUE VENERA A ALONSO

Pedro de la Rosa ha compartido equipo con Alonso en McLaren y Ferrari y ahora también en Aston Martin, donde ejerce como embajador y ayuda al equipo con su experiencia. Pocos en el 'paddock' conocen al asturiano como él.

La figura de Alonso impone cuando pasea por la zona de garajes. "La palabra que mejor explica la perspectiva que todos tienen hacia Fernando es respeto. Le respetan dentro y fuera de la pista. En el fondo es un poco el jefe. Es un líder en el grupo de los pilotos", afirma De la Rosa.

No únicamente por veteranía: también por su vigencia ya que la edad no está siendo ningún problema para competir al nivel más alto.

"Yo creo que está en su pico de forma y experiencia. En su mejor momento. Con una ilusión y una motivación brutales. Pero sobre todo le he visto extremadamente rápido. Mientras él quiera va a estar en Fórmula Uno", explica el expiloto español.

Fuera del 'paddock', la fiebre por Alonso se ha vuelto a disparar y ya toca distintas generaciones.

"Hay gente que se ha reenganchado, te lo podías esperar. Pero lo más bonito son los chicos y chicas muy jóvenes que le siguen. Muchos no habían ni nacido cuando Fernando ganó su última carrera. Eso es todavía más impresionante", señala De la Rosa.

Una de las claves para entender el momento que atraviesa el piloto asturiano es su carácter competitivo absolutamente en todo. Por ejemplo, este jueves De la Rosa fue su pareja de pádel en un evento.

"Jugamos un partido contra el equipo de Sky, de Inglaterra. Cuando íbamos 7-0 me dijo que no bajara la guardia que teníamos que ganarles 10-0, y lo hicimos. A mi me daba pena que no hicieran ningún punto. Luego jugué contra él haciendo pareja con un jugador profesional y le gané. Fernando no me va a perdonar en mucho tiempo", bromeó.

LA RELACIÓN 'DE FAMILIA' ENTRE ALONSO Y SUS SPONSORS

Hasta Miami se ha desplazado Pascual Pérez, propietario de Finetwork, que tiene una larga relación de patrocinio con Alonso y le acompaña en los grandes premios siempre que puede.

"A nivel de marca nos aporta mucho, sus valores como persona y su categoría al volante. Nos pone en otra dimensión y estamos encantados de poder ayudarle", afirma.

No es un patrocinio típico, no existe una relación comercial como tal: Alonso y Pascual han desarrollado un vínculo que ya es de amistad. "Con Fernando tengo una relación de familia. Es un tipo excelente, muy cercano, es un privilegio poder estar con él en esto", comenta Pérez mientras espera al piloto en el 'paddock'.

Pese que ambos cuentan con sus equipos para toda la parte administrativa, a la hora de hablar lo hacen con la misma naturalidad como cuando comparten una comida en su casa.

Pascual lo explica de manera muy sencilla: "Si tenemos que hablar de dinero y del patrocinio, tenemos suficiente confianza como para sentarnos directamente nosotros dos, sin intermediarios".