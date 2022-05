Mazazo para Marc Márquez, vuelve al quirófano

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) volverá a someterse a una intervención en el hombro derecho la próxima semana, la cuarta en los cuatro últimos años, y dejará de competir momentáneamente en el Mundial de motociclismo tras el Gran Premio de Italia, una decisión difícil pero necesaria, ya que siente "mucho dolor" y no está "disfrutando" sobre la moto.

"Voy a someterme a una intervención la próxima semana. Desde que tuve la primera intervención todo fue bastante complicado. Cuando me subía a la moto sentía limitaciones; no he tirado la toalla, seguí las recomendaciones médicas. No estoy disfrutando, estoy sintiendo mucho dolor. Estoy empujando demasiado, mi rendimiento no está mal, pero no es el que yo deseo", confirmó el de Cervera en rueda de prensa.

La lesión en el húmero, fruto de una caída en Jerez a inicios del Mundial 2020 de MotoGP, no evolucionó de inicio como se esperaba y el piloto catalán tuvo que pasar hasta en tres ocasiones por quirófano. De esta manera, el octacampeón sufre un nuevo percance este curso después del nuevo episodio de diplopía, es decir, de visión doble, después de su escalofriante caída durante el 'warm up' en el Gran Premio de Indonesia.

"Me estaba costando más de lo normal, la posición no era natural sobre la moto. El riesgo que tomo es el mismo de siempre, pero ya vi después de Jerez que no podía. Ahí les dije a los doctores que de esta manera no podía seguir compitiendo. Ayer me dijeron 'vente'. Hemos decidido parar esta temporada. Esta operación es para seguir mi evolución. Hay muchos sacrificios, pero estoy seguro de que habrá recompensa", manifestó.

Además, reconoció que le tranquilizó que los médicos le recomendaran operarse y que no lo dejasen solo en sus manos. "Los doctores me ayudaron a tomar esa decisión porque la rotación era más grande de lo que creían. Estaban mucho más asustados con la operación de la infección, la tercera, que fue la que más incertidumbre les creaba. Es una operación complicada, pero estoy en las mejores manos", indicó.

El Team Manager del Repsol Honda, Alberto Puig, descartó hablar de un posible sustituto del de Cervera y explicó que el momento de la operación es "el correcto". "Marc ha hecho de todo y más para ser el que era antes del accidente, pero no es suficiente. El año pasado planteamos hacer una cuarta operación, pero el cirujano aseguró que el hueso no estaba lo suficientemente duro. Ayer recibimos una llamada y se vio que la rotación del hombro derecho era bestial", subrayó.

"La cirugía consistirá en la extracción del material de osteosíntesis que ya tenía en el hombro mediante una osteotomía en el hombro para ganar movilidad externa en la rotación y para darle más estabilidad. Hemos considerado que este era el momento porque queremos pensar en 2023. La situación es difícil, pero lo primero es Marc", explicó.