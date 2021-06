R: Ha sido como la de cualquier deportista que se haya clasificado para Tokio 2020; complicada y con mucha incertidumbre por el tema del Covid-19. Aun así, he tenido a mi preparador físico muy encima, y junto a mis entrenamientos personales he podido mantener el ritmo de competición con relativa normalidad, exceptuando los meses de confinamiento del año pasado.

R: Sobre todo, con muchas ganas y con mucha ilusión de poder llegar al evento más importante del mundo del deporte. También con especial ilusión de poder representar a mi país, a mi tierra. Esta ilusión que siento es como la que puede tener un niño, ya que me considero joven todavía. No tengo ninguna expectativa de estar en pódiums, ni medallas, ni nada de eso, aunque siempre se puede dar la sorpresa. Mi objetivo es aprender, coger experiencia y utilizar ese bagaje en los próximos Juegos Olímpicos, y poder así obtener resultados relevantes tanto para mí como para mi país.

- ¿Cómo son las ayudas que recibe por parte de las administraciones para su preparación?

R: Las ayudas que he recibido, desde comencé a competir con doce años hasta ahora, han sido muy pequeñas. Únicamente he recibido una cuantía considerable, o que realmente me han ayudado a sufragar los gastos que supone practicar un deporte de élite, cuando me he clasificado para los Juegos Olímpicos. Estas ayudas que he recibido provienen de la Fundación Andalucía Olímpica , la Beca Olimpus de la Junta de Andalucía , y a nivel estatal, una Beca ADO , de una cuantía no muy elevada, correspondiente al año 2020, y en principio también en el presente 2021 pero todavía no me ha llegado.

Esto es algo en lo que España está muy retrasada en comparación con otros países y aunque el talento deportivo que hay en España es realmente, bajo mi punto de vista, de los mejores del mundo, este no va a mejor porque el apoyo económico de las administraciones públicas es muy escaso, con respecto a otros países como Alemania, China, Estados Unidos o Japón. En estos países, las ayudas económicas a los jinetes pueden multiplicar por diez a las que tenemos en España, y es algo que me encantaría que cambiase, para que se nos ayudase de verdad y no con limosna.

- ¿Cree que se le debería dar más atención, por parte de los medios, a la hípica?

R: Creo que se le debería prestar más atención, y no lo digo porque lo practique yo, sino porque la hípica es un deporte que practica muchísima gente. España es el país con más caballos de Europa y eso debería de hacer reflexionar a los medios. La industria de la equitación mueve muchísimo dinero en nuestro país; cerca del 2% del PIB nacional lo genera el mercado hípico. Por ello creo que se le debería dar una importancia mucho mayor, no ahora que se acercan los Juegos Olímpicos, sino durante todo el año. Entiendo que no se le de tanto bombo como al fútbol, baloncesto o tenis, pero en España hay muchísima gente interesada en nuestro deporte y se debería satisfacer la necesidad informativa de estos. Para ello, nosotros, los jinetes, tenemos que intentar dar el máximo para conseguir grandes logros y hacer así que se hable de nuestro deporte.

- Expertos en salud pública critican por ineficaces las medidas previstas por el COI en Tokio y, dado que la cancelación parece imposible, urgen a la OMS a intervenir. ¿Qué le parecen estas medidas?

R: Los Juegos Olímpicos se van a celebrar sin público, por lo que la capacidad de contagio se va a reducir muchísimo, y te hablo con conocimiento de causa ya que soy sanitario; soy farmacéutico. Al haber menos gente, la transmisibilidad se reduce considerablemente, eso por parte del público. Por otro lado, la inmensa mayoría de los deportistas vamos a ir vacunados y aparte, todos los atletas vivimos en una burbuja, completamente aislados; ya me han avisado de que solo podré salir de la Villa Olímpica para ir a entrenar y competir.

“Los Juegos pasaron a un segundo plano cuando la salud de la población estaba en riesgo”.

- ¿Qué supuso para usted el posponer los Juegos Olímpicos un año?

R: Al principio, lógicamente, fue una decepción y una pena, por las ganas y la ilusión que tenía de estar ahí. Pero luego, al final lo que tiene que primar es la salud de las personas y la situación sanitaria estaba un poco descontrolada y no se daban las condiciones adecuadas para llevar a cabo un evento de tanta magnitud como unos Juegos Olímpicos. Los Juegos pasaron a un segundo plano cuando la salud de la población estaba en riesgo. Sin embargo, ahora creo que sí se dan las condiciones perfectas y adecuadas para que puedan desarrollarse con seguridad.

- ¿Por qué un país como España, que posee una gran cultura del caballo, no consigue ser una potencia mundial en hípica?

R: Hay varios factores. Tenemos grandes caballos y grandes jinetes y eso es lo importante a fin de cuentas. Pero en el deporte de élite hay una figura muy importante en la equitación que es la del propietario. Este es el que asume la mayoría de los gastos de su caballo y en España no tenemos una figura de propietario con un alto poder adquisitivo que sea capaz de lidiar con todos los gastos que conlleva tener un caballo que compite al máximo nivel. Aparte de eso, el principal problema que tenemos en España es que, a pesar de nuestra gran cultura por el caballo, esta es muy poco deportiva, muy de ocio, y esta no se suele enfocar en la competición, a diferencia de países como Alemania o Inglaterra. Además, a esto hay que sumarle la organización que tenemos en nuestra disciplina, la cual creo que no es la más adecuada... Institucionalmente se podrían hacer mucho mejor las cosas.