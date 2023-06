¿Qué pasa con las bolas Wilson en Roland Garros?

No rebotan bien, según Daniil Medvedev. «No duran ni un juego», dice Benoit Paire. No son un problema para Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que volaron a semifinales. Son las bolas de la discordia usadas en Roland Garros. Cumplen con los requisitos de la Federación Francesa de Tenis (FFT) y fueron elegidas tras pruebas a ciegas con los jugadores. Wilson, productor oficial, las defiende y explica para EFE cómo es la cadena de montaje de una bola que «cumple los más altos estándares de calidad».

No es la primera vez que los jugadores critican duramente las bolas, de distintas marcas y tipos, usadas en los torneos. Iga Swiatek y Paula Badosa arremetieron el año pasado contra las bolas del circuito WTA. Medvedev y Paire, después de sus tempraneras eliminaciones en París, hicieron lo mismo con las bolas de Roland Garros.

Sin embargo, las bolas fueron desarrolladas de acuerdo con los requisitos de la FFT, superaron pruebas a ciegas con varios jugadores y tienen características específicas que, asegura la portavoz de la compañía Sarah Houseknecht a EFE, les dan «excelente durabilidad, resistencia y comodidad al golpear».

«Favorecen a los tenistas con juego de muñeca», aseguró Medvedev.

«Es ridículo. Juegas con bolas que se hacen más grandes después de dos segundos. Las bolas nuevas no duran ni un juego. Las bolas son basura. Esa no es la razón por la que no gané. Sin embargo, no se puede jugar al tenis con ese tipo de pelotas. No puedes atacar. No puedes avanzar. Es imposible conectar un saque ganador», sostuvo Paire.

Pregunta: ¿A qué tipo de pruebas de calidad se someten estas bolas de tenis?

Respuesta: Todos nuestros productos se someten a pruebas periódicas y rigurosas para garantizar que se cumplan los más altos estándares de calidad. La pelota de tenis de Roland Garros está fabricada según las especificaciones de rendimiento de la Federación Francesa de Tenis (FFT).

Cuando se desarrolló la pelota oficial, se sometieron a pruebas a ciegas varios fieltros y acabados diferentes con tenistas profesionales para determinar qué pelota era la favorita entre los jugadores.

P: Jugadores como Medvedev criticaron las bolas usadas en Roland Garros. Sostienen que su rebote es demasiado bajo, entre otras cosas. ¿Qué posición tiene su empresa?

R: La pelota fue desarrollada para un juego dinámico. Sin embargo, muchos factores juegan un papel en el rendimiento de la pelota de tenis, incluida la superficie de la cancha y el clima. El fieltro está hecho de lana natural, por lo que la humedad en el aire o en la arcilla afecta la apariencia y el juego de la pelota.

El clima primaveral en abril y la primera quincena de mayo en París fue muy húmedo, mientras que las noches todavía son bastante frías. Así que las condiciones cambian a lo largo del día.

Los tenistas profesionales participaron en la creación de la pelota de Roland Garros desde el principio y durante todo el proceso de concepción, que incluyó pruebas a ciegas. Siempre agradecemos los comentarios de los jugadores.

P: También se criticó la durabilidad de las bolas ¿Qué tipo de medidas tomaron bajo este punto de vista?

R: Realizamos verificaciones de control de calidad en sus lotes de fieltro y caucho, seguidas de auditorías en el proceso para asegurarse de que todas las pelotas cumplan con las especificaciones. Al final de la producción contamos con un procedimiento de prueba de tres fases para garantizar que las pelotas estén listas para jugar en los niveles más altos de competencia.

El estilo de juego típico del tenis en tierra batida es largo, con puntos peleados y los golpes tienen mucho efecto. Hay mucho de desgaste en la pelota, y es fundamental que aguante. Para abordar esta preocupación nuestros ingenieros incorporaron un núcleo de caucho 100 % natural que ofrece la máxima consistencia y resistencia.

Sin embargo, Roland-Garros se juega al aire libre y no se deben subestimar los elementos naturales, razón por la cual las pelotas se cambian cada 7-9 juegos.

P: Wilson trabajó en unas bolas específicas para Roland Garros y los torneos que se disputan sobre tierra batida. ¿Qué diferencias hay entre las bolas de tierra y las de superficie rápida?

R: La pelota de tenis de Roland Garros está equipada con un núcleo de caucho natural, lo que garantiza un rebote de calidad incluso después de varias horas de juego. Los partidos de tenis en tierra batida pueden durar un poco más que los de pista dura. Con esto en mente, desarrollamos el núcleo de goma de la pelota Wilson Roland-Garros.

Además, su fieltro de alta calidad evita que la pelota atrape demasiada humedad y suciedad para una consistencia óptima en los puntos más agotadores, brindando una excelente durabilidad, resistencia y comodidad al golpear.