Acceder a prácticas remuneradas y otras opciones que mejoran el porvenir de los jóvenes

Publicamos cada miércoles 'Oportunidades para Jóvenes', una panorámica de información y orientación, con el fin de ser útiles a todo tipo de jóvenes, de diferentes edades y circunstancias sociales, educativas, económicas y geográficas, para que ellos/as y sus familias descubran y aprovechen convocatorias destinadas para necesidades e intereses tan prioritarios como capacitaciones y experiencias, unas presenciales y otras virtuales, para abrirse puertas laboral y profesionalmente. Promovidas por organismos, fundaciones, empresas o entidades sociales. Desde ciudades andaluzas como Sevilla también se pueden aspirar a todas estas convocatorias internacionales, nacionales, regionales o locales.

Becas de carácter general para estudiar en España durante el próximo curso

Hasta el día 12 de mayo está abierto el plazo para aspirar a las becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional vinculadas a estudios postobligatorios durante el curso académico 2022-2023 y en cualquier lugar del territorio nacional. Tanto para estudios universitarios como no universitarios. Las cuantìas son: a) Beca de matrìcula para estudiantes universitarios. Cubrirá el importe de los créditos de que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2022-2023. b) Cuantìa fija ligada a la renta del estudiante: 1.700 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios. c) Cuantìa fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso: 1.600 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios. d) Cuantìa fija ligada a la excelencia académica: entre 50 y 125 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios. e) Beca básica para estudiantes no universitarios: 300 euros. En el caso de los que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico esta cuantìa será de 350 euros. Ver más e inscripción en: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf

Prácticas remuneradas en el extranjero para estudiantes

Hasta el 27 de mayo está abierto el plazo para solicitar desde cualquier lugar de España al comité español de la Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes por Experiencia Técnica (Iaeste), aspirar a las prácticas remuneradas que ofrece en diversos países como oportunidades profesionales centradas en la carrera para adquirir experiencia y aumentar las oportunidades de empleo de los jóvenes aportando una empleabilidad internacionalizada. Las prácticas pueden tener una duración de entre 8 y 52 semanas. Las áreas de prácticas remuneradas son: Informática y ciencias de la información. Química, ciencia de los materiales e ingeniería química. Ingeniería mecánica. Ingeniería civil, geología y minería. Arquitectura. Matemáticas y estadística. Física. Negocios, administración y mercados. Suiza es el país europeo en el que se ofrecen más opciones de prácticas remuneradas a través de Iaeste. El alojamiento y la recepción corre a cargo de la asociación, y se mantiene atención continua a las empresas y estudiantes para corregir cualquier duda o incidencia. Ver más e inscripción en: https://iaeste.org/internships

Formación online gratuita para obtener certificados de nivel en inglés

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, y el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ofrecen aprovechar el programa 'Andalucía is IN training', que ofrece 240 horas de formación online gratuita para poder presentarse a la prueba de acreditación oficial del nivel certificado B2 o C1 de inglés. Es para mayores de 16 años, residentes en Andalucía, que tengan el graduado en Educación Secundaria Obligatoria o nivel equivalente, y que tengan demanda activa de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. La formación se imparte en modalidad teleformación a través de un campus virtual, donde está disponible todo el material formativo, actividades prácticas individuales y grupales, clases de conversaciónn con profesores nativos en inglés, etc. Al finalizar la formación se realiza una prueba de evaluación final presencial. Ver m ás e inscripción en: https://grupomainjobs.com/ingles

Ayudas de 3.000 a 10.000 euros para jóvenes creadores culturales

Hasta el 10 de mayo está abierto el plazo para solicitar alguna de las ayudas del Instituto de la Juventud de España para la creación joven, en su convocatoria 2022-2023. Destinadas a jóvenes creadores de un máximo de 30 o 35 años de edad (en función de la línea de actuación) para proyectos a desarrollar durante el año 2023 en ámbitos como las artes visuales, escénicas, música, literatura, diseño, cómic e ilustración. Deben incluirse en una de estas cinco líneas de actuación: Investigación: hasta 3.000 euros. Producción de obra: hasta 5.000 euros. Movilidad de obra producida y/o movilidad de creadores en espacios especializados, giras o residencias (excepto estudios reglados) en ámbito nacional e internacional: hasta 5.000 euros. Comisariado: hasta 7.000 euros. Emprendimiento cultural: hasta 10.000 euros. Cuando se trate de proyectos en los que participen más de una persona, el requisito de edad se exigirá a todos los beneficiarios.

Ver más e inscripción en: http://www.injuve.es/creacionjoven

Prácticas remuneradas para 500 estudiantes en la OCDE

Hasta el 31 de agosto está abierto el plazo para solicitar formar parte del programa de prácticas remuneradas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que tiene su sede central en París. Seleccionan a 500 estudiantes de numerosos países para trabajar en proyectos relacionados con las orientaciones estratégicas de la organización. Su objetivo principal es brindar a los jóvenes la oportunidad de mejorar sus habilidades analíticas y técnicas en un entorno internacional. Realizarán investigaciones y brindarán apoyo a los analistas de políticas en una de las siguientes áreas (lista no exhaustiva): inteligencia artificial, soborno y corrupción, desarrollo, digitalización, economía, educación y habilidades, medio ambiente, género y diversidad, migración internacional, sanidad, ciencia y tecnología, fiscalidad, turismo, comercio y agricultura, transporte. Contribuirán a la producción de documentos y publicaciones. Participarán en reuniones y seminarios, establecerán contactos con funcionarios de las administraciones nacionales y con investigadores. Estas prácticas remuneradas pueden ser de uno a seis meses de duración, y prorrogarse hasta un total de doce meses. Ver más e inscripción en: https://www.oecd.org/careers/internship-programme/

Convocatoria a proyectos de investigación por Fundación Centro de Estudios Andaluces

Hasta el 27 de mayo a las 14:00 está abierto el plazo de inscripción online para aspirar a la XII Convocatoria de Proyectos de Investigación promovida por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra). Financiará proyectos que sean capaces de generar conocimiento relevante y de aplicabilidad en políticas públicas en torno a las siguientes temáticas: Andalucía: sostenible y ecológica. Familias, conciliación y juventud. Andalucía como elemento de identidad en sus relaciones con el resto de España y con el mundo. Andalucía en el escenario global: estrategia y prospectivas para una Andalucía del futuro. Nuevos estilos de vida después de la Covid-19. Tiene en cuenta dos modalidades de proyectos de investigación. De un lado, proyectos orientados a retos: destinados al diagnóstico y/o la resolución de retos concretos de la sociedad andaluza; y, de otro lado, proyectos orientados a la internacionalización: que puedan conectar sus futuros resultados con otros, especialmente europeos o latinoamericanos, y que puedan abrir futuras líneas de investigación. Podrán tener una duración de hasta un máximo de 2 años y un importe de hasta un máximo de 50.000 euros. Entre las novedades en esta edición toma una especial relevancia la creación de equipos multigeneracionales, un requisito destinado a apoyar la trayectoria de investigadores jóvenes. Será obligatorio incluir en los equipos al menos a una persona nacida después de 1991, que esté cursando último curso de Grado, Master Oficial o programa de doctorado; o bien haya obtenido la titulación de Máster Oficial o de Doctor/a en los últimos dos años. Ver más e inscripción en: https://centrodeestudiosandaluces.es/noticias/nueva-convocatoria-publica-de-proyectos-de-investigacion

Premio Energheia para jóvenes escritores que incluye un curso en Italia

Hasta el día 10 de junio está abierto el plazo para concurrir al Premio Energheia España 2022 para escritores, entre 18 a 35 años de edad, residentes en España, que tomarán parte en el concurso con solo un cuento, inédito, sobre un tema libremente elegido, con no más de siete páginas (de hasta 30 lìneas por página como máximo). Tanto quien reciba el primer premio como los cuatro finalistas tendrán gastos de billete de aviónn y alojamiento pagados, para participar en la ceremonia de entrega de los premios Energheia que se llevará a cabo en Matera (Italia) y asistir un curso de narrativa que se realizará en esta misma ciudad en la segunda semana del mes de septiembre de 2022. Los organizadores del concurso publicarán los cuentos ganadores en el idioma original y en una traducciónn al italiano y el cuento ganador será también publicado en español en la revista literaria Quimera. Ver más e inscripción en: http://www.energheia.org/wp-content/uploads/2022/03/BASES-DEL-PREMIO-ENERGHEIA-ESPANA-2022.pdf

El programa de la Comisión Europea para estudiantes de periodismo y jóvenes periodistas

Hasta el 11 de julio a las 17:00 está abierto el plazo para solicitar participar en Youth4Regions, el programa de la Comisión Europea que ayuda a estudiantes de periodismo y a jóvenes periodistas a descubrir lo que la Unión Europea está haciendo en su región. Los jóvenes pueden tener de 18 a 30 años de edad. Quienes sean seleccionados participarán del 8 al 14 de octubre de este año. Se ofrece: Formación sobre periodismo y sobre política regional de la UE. Tutorías por periodistas avezados. Trabajar codo con codo con periodistas de renombre durante la Semana de las Regiones de la UE. Visitas a sedes de las instituciones de la UE. La oportunidad de participar como periodista en viajes de prensa de la Comisión Europea a los Estados miembros. Alojamiento, comida y gastos de viaje están cubiertos por la Comisión Europea. Ver más e inscripción en: https://youth4regions.euregionsweek.eu/

Seminarios para estudiantes compartidos por la organización estudiantil BEST

Hasta el día 8 de mayo a las 23:00 está abierto el plazo para solicitar participar en los cursos y seminarios para estudiantes organizados por BEST (Board of European Students of Technology), organización estudiantil sin ánimo de lucro. Promueve actividades donde los estudiantes tienen la oportunidad de aumentar su experiencia internacional, establecer contactos, mejorar su inglés y divertirse. A cada curso BEST asisten entre 20 y 30 estudiantes de ingeniería. Son cursos cortos, de 1 a 2 semanas de duración, pueden ser en fechas diversas a lo largo de todo el año, donde los estudiantes de ingeniería tienen la oportunidad de aprender más sobre un tema específico en su campo de interés. Los participantes asisten a conferencias impartidas por el profesorado de la universidad o por expertos de empresas. Visitan empresas, plantas industriales o centros de investigación y, en ocasiones, participan en estudios de casos. BEST también organiza seminarios sobre temas educativos, concursos de ingeniería y eventos de ocio. Los temas de los eventos de aprendizaje cubren principalmente diferentes campos de la tecnología, la economía, el marketing y la gestión. Al final del curso, los estudiantes hacen un examen, que está diseñado para probar los resultados del curso y evaluar el éxito de los participantes. Un número cada vez mayor de cursos son reconocidos por muchas universidades y los estudiantes que asisten a estos cursos pueden obtener créditos de sus universidades de origen. Ver más e inscripción en: https://best.eu.org/courses

Participar en el certamen para jóvenes talentos Falling Walls Lab

Hasta el 8 de mayo está abierto el plazo para participar en la fase española del certamen internacional Falling Walls Lab. Orientado a jóvenes talentos científicos, innovadores y mentes visionarias en general. Los 15 seleccionados participarán en la final, que será el 15 de junio en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid, con el objetivo de seleccionar al representante de España en la final de Falling Walls Lab, que tendrá lugar en Berlín los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2022. Es una oportunidad para que los participantes muestren una idea innovadora que dé respuesta a desafíos actuales en ámbitos tales como energía, pobreza, medio ambiente o salud. Pueden ser de cualquier disciplina: agricultura, medicina, economía, ingeniería, ciencias sociales, humanidades, etc. Hay que exponerla en 3 minutos y en inglés. Pueden participar mayores de 18 años que estén actualmente matriculados en una universidad (también pueden ser estudios de posgrado), o que terminaron una licenciatura hace menos de diez años, o concluyeron un máster hace menos de 7 años, o un doctorado hace menos de 5 años. Ver más e inscripción en: https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/falling-walls-lab-spain-2022

El miércoles 11 de mayo, y los siguientes miércoles, incluiremos otras 'Oportunidades para Jóvenes' para que sean descubiertas y aprovechadas.