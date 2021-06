Nuevas ofertas de empleo cualificado en Sevilla que no son trabajos de verano

Como cada lunes seguimos publicando nuevas entregas de esta panorámica de información y orientación, con ofertas actuales de empleo a los que aspirar en Sevilla, en perfiles profesionales y en ámbitos empresariales donde hay dinamismo y perspectiva de futuro. La reactivación de la movilidad en todos los sectores de consumo estimula las perspectivas de crecimiento en más tipos de empresas. Y en la sección 'Empleos con más Futuro' puede ver también las que he publicado los lunes anteriores, y ahí también hallará las que se difundan los próximos lunes.

Gestionar proyectos en Selectra

La empresa Selectra, implantada en España por los sevillanos Jaime Arbona y Gonzalo Lahera, con sede central en Madrid y también con sede importante desde Sevilla, ha pasado de ser una startup de 4 trabajadores a una gran compañía con más de 600 empleados en España y más de 1.000 en total. Especializada en ayudar a los clientes a gestionar y reducir los gastos de su hogar o negocio. Expertos en mejorar las condiciones de su tarifa de luz y gas, realizando por el cliente todas las gestiones. Además, ofrece el mismo servicio para las facturas de internet, telefonía, televisión y alarmas, así como el de instalaciones de gas y de autoconsumo eléctrico. Tiene abierta una oferta de empleo para incorporar en su sede de Sevilla a una persona para ser gestor de proyectos con su software Zoho, basado en la nube. Entre sus funciones, desarrollar un entorno de trabajo para los agentes comerciales dentro del software Zoho de gestión de la relación con los clientes, donde puedan recopilar y leer la información de los clientes así cómo elegir entre las distintas ofertas y productos que ofrecen y grabar los contratos, cumpliendo con las necesidades de cada departamento. Centralizar la gestión de backoffice de los distintos departamentos. Migrar funcionalidades de las distintas aplicaciones desarrolladas por Selectra. Piden tener grado en ingeniería industrial o similar, tener perfil muy analítico y multidisciplinar, valorable la experiencia previa en programación, nivel B2 de inglés y nivel avanzado en Excel. Ver más en: https://selectra.es

Valoraciones immobiliarias desde CBRE

La consulta inmobiliaria CBRE, multinacional líder en gestión de propiedades y de operaciones de inversión en múltiples sectores, tiene abierta una oferta de empleo para su delegación en Sevilla, con el fin de incorporar a una persona al área de Valoraciones. Formará parte del equipo encargado del desarrollo de proyectos de valoración, de acuerdo con las necesidades de los clientes: principales cotizadas españolas y socimis, fondos de inversión, inversores privados, etc. Entre sus tareas: Análisis de valoración de propiedades y carteras inmobiliarias. Estudios de mercado y predicción de tendencias futuras. Estudios de viabilidad. Análisis y valoración de activos inmobiliarios alternativos. Entre los requisitos que piden: Licenciatura en Ciencias Económicas, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o Arquitectura. Experiencia de al menos 2-3 años en valoraciones inmobiliarias dentro de Consultoras de carácter internacional ó en tasadoras inmobiliarias, o en su defecto, amplios conocimientos de valoración financiera de proyectos, cálculo financiero... Nivel muy alto de inglés: C1. Ver más en: https://www.cbre.es/

Integrarse en el equipo comercial de Chekin

La startup tecnológica sevillana CheKin está logrando un gran crecimiento merced a la calidad de sus soluciones digitales para gestionar online con rapidez y seguridad la reserva, entrada y salida de los alojamientos turísticos. Ya hay más de 18.000 propietarios de más de 20 países que lo utilizan para interactuar con sus clientes. CheKin busca incorporar a más personas para su equipo de ventas. Entre sus tareas, participar en campañas de generación de leads. Presentar productos y servicios a clientes potenciales. Optimizar procesos y resultados para la empresa. Mantener registros de las interacciones con los clientes. Piden que los candidatos tengan fuerte capacidad analítica y de toma de decisiones. Nivel C1 de inglés. Buen dominio de herramientas tecnológicas como un CRM para gestionar las relaciones con los clientes. Se valora tener experiencia previa en ventas o marketing. Ver más en: https://chekin.com

Trabajar en el equipo tecnológico de la empresa agrícola Atlantic Blue

La empresa andaluza Atlantic Blue, pionera desde hace 25 años en especializarse en la producción y comercialización de arándanos y berries, tiene abierta una oferta de trabajo para contratar a una persona para su sede en Sevilla, que está en el barrio de Nervión, con el fin de trabajar como consultor interno en SAP dentro de su equipo tecnológico. Piden tener formación en ingeniería o técnica superior informática, industrial o telecomunicaciones; un máster SAP o la certificación oficial SAP HANA. Un nivel C1 en inglés o francés. Se requiere experiencia mínima de 3 años en consultoría o análisis de procesos SAP, desarrollando funciones similares a las descritas, preferiblemente en empresas del sector agroalimentario y/o retail. Ver más en: https://www.atlanticblue.e s

Jefatura de mantenimiento en ThyssenKrupp Elevator

La multinacional germana ThyssenKrupp (TK) busca contratar para su delegación en Sevilla a una persona en el puesto de jefatura de mantenimiento. Se ocupará de la organización, control, supervisión y distribución de los trabajos derivados del mantenimiento de sus instalaciones, con un equipo de técnicos de mantenimiento a su cargo. Se requiere formación en ingeniería, capacidad de coordinación, motivación y dirección de equipos. Valoran positivamente experiencia en un puesto similar. TK Elevadores España cuenta con una red de más de 70 delegaciones repartidas en toda la geografía española y un equipo formado por más de 2.700 profesionales. Atienden proyectos de movilidad urbana durante todo su ciclo de vida, desde la instalación de nuevos equipos de transporte vertical hasta su revisión, mantenimiento y modernización. Ver más en: https://www.tkelevator.com/global-en/

Desarrolladores Java para Dedalus y su tecnología aplicada a salud

La multinacional tecnológica italiana Dedalus, que tiene en España cinco centros de innovación, uno de ellos en Sevilla, y es el proveedor de soluciones de salud digital (gestión hospitalaria, diagnósticos, etc.) elegido por muchos de los principales prestadores de servicios de salud en España, tiene abiertas ofertas de empleo para trabajar como desarrolladores Java. Piden que tengan grado en ingeniería informática o similar, al menos 2 años de experiencia en programación con Java. Habilidades en el manejo de herramientas y lenguajes como Web Services, Ajax, Jquery, CSS, Plastic, entre otras. Fundamentos en revisiones de diseño y código, en mejoras de procesos, en dividir los problemas comerciales en diversos componentes para poder recomendar soluciones en cada parcela. Ver más en: https://www.dedalus.com/global/en/

Consultoría en proyectos regionales y nacionales en I+D+i

La consultora española Zabala Innovation tiene abierta una oferta de empleo para su delegación en Sevilla con el fin de contratar a una persona para el puesto de gestión de proyectos de I+D+i para empresas, centros tecnológicos y universidades. Realizará funciones para la obtención de subvenciones y deducciones fiscales por I+D+i ante organismos regionales y nacionales, entre las que se encuentran: Detección de proyectos de I+D+i. Preparación y presentación de proyectos a los diferentes programas (CDTI, entre otros). Participación en la elaboración de estudios, planes estratégicos, etc. Piden tener grado o máster en ingeniería industrial o telecomunicaciones, nivel B2 en inglés, y al menos un año de experiencia en consultoría. Ver más en: https://www.zabala.es/talento/

Asumir la dirección general en Cleanser

La empresa sevillana Cleanser, dedicada a la elaboración y comercialización de detergentes, productos de limpieza y soluciones de higiene para el sector industrial, con más de 40 de años de actividad y fuerte implantación en Andalucía, busca incorporar a una persona al puesto de dirección general, con funciones de gerencia y con clara vocación comercial. Cleanser es una empresa familiar y la persona que sea seleccionada reportará al Consejo de Familia, con el objetivo de maximizar el resultado de la empresa y el valor del accionista, y la permanencia de la empresa en el mercado, a través de la coordinación, supervisión e integración de todas las áreas. Piden titulación universitaria superior, de preferencia científica (Química, Biología, etc...), y Administración y Dirección de Empresa, con formación complementaria en Dirección Comercial. Dominar el inglés. Conocimientos de ofimática a nivel de usuario (Word, Excel, etc.) y sistemas de gestión (Sage, SAP, Navision, etc.). Y al menos 5 años de experiencia en puestos de dirección de empresas industriales, preferentemente departamentos comerciales. Ver más en: https://www.cleanser.es

Formación para los productos de Aboca con plantas medicinales

La multinacional italiana Aboca, de productos para la salud mediante plantas medicinales, busca contratar a una persona en Sevilla para que trabaje en la tutoría de formación técnica y científica para las farmacias afiliadas a Apoteca Natura y para los clientes del Grupo Aboca (45 farmacias Apoteca Natura) de su propia zona de competencia. Estará bajo la supervisión de la coordinadora del departamento de formación a quien tendrá que reportar su actividad diaria. Trabajará en equipo e irá adquiriendo competencias con el resto del departamento de formación. Buscan candidatos que tengan titulación superior del área sanitaria, se valorará la licenciatura/grado en farmacia o biología. Al menos dos años de experiencia en oficina de farmacia o en formación para punto de venta comercial. Ver más en: https://www.aboca.com/es/

Gestión de los puntos de venta de Grupo Osborne

El grupo empresarial andaluz Osborne tiene abierta una oferta de empleo para contratar a una persona con el fin de que asuma la gestión de puntos de venta en Andalucía Occidental y Extremadura. Entre sus funciones, generar venta/visibilidad en hipermercados, cash y supermercados de su zona asignada. Obtención de pedidos (directos o indirectos). Negociar exposiciones preferentes, asegurando la perfecta ubicación de sus marcas en los lineales. Realizar la negociación y planificación promocional local / regional. Alcanzar objetivos de volumen y rentabilidad en acciones negociadas. Asegurar cumplimiento y reforzar las acciones negociadas a nivel nacional. Supervisar los precios en los lineales e informar de cualquier incidencia (seguimiento y corrección de precios). Gestión de su actividad diaria a través de una aplicación en tablet. Piden tener como formación un grado de GP, al menos un año de experiencia comercial con clientes del sector distribución, conocimientos de administración comercial y de gestión presupuestaria, y de posicionamiento de marca y gestión 360º de las promociones. Ver más en: https://www.osborne.es

