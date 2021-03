Cómo repartir la electricidad que generan las placas solares en el bloque

El valor de ese coeficiente de reparto será determinado según la potencia a facturar y la aportación económica de cada uno de los consumidores de la instalación de autoconsumo compartido. También por cualquier otro criterio que se pacte con anterioridad en un acuerdo que tiene que ser firmado por todos los consumidores participantes, así como tiene que ser notificado a la empresa distribuidora. La suma de esos coeficientes siempre debe tener el valor de 1 para cada hora del periodo de facturación.

Asimismo, el valor de esos coeficientes de repartos podrá ser distinto para cada hora del año y no se podrá cambiar con una periodicidad inferior a doce meses. No obstante, no se penalizarán los consumos colectivos ya establecidos con un coeficiente fijo que quieran implementar por primera vez unos coeficientes variables horarios, aunque no haya transcurrido un año desde que iniciaron su autoconsumo.

Las aportaciones a esta orden ministerial se podrán enviar hasta el próximo 5 de abril de 2021 a la dirección de correo bzn-autoconsumo@miteco.es indicando en el asunto: «Coeficientes Variables Autoconsumo».