731 días sumando contagios: ¿ha rematado ómicron el hartazgo pandémico?

"El estrés no se puede mantener indefinidamente y está incidiendo en la salud física y mental de las personas", avisa Txetxu Ausin, científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC, que nombra un estrago más: el auge de la soledad no deseada.

Sobre todo, lo que "más fatiga psicológica provoca -puntualiza- es que esta información sea contradictoria, confusa y no consistente", lo cual genera "un efecto de ambigüedad y confusión que produce emociones negativas, desconfianza y hartazgo".

El problema no es la información en sí, "sino su exceso, que hace que nos habituemos a ese ruido de fondo y no prestemos tanta atención a lo realmente importante", agrega Esther López Zafra, catedrática de Psicología Social de la Universidad de Jaén.

"La sobreexposición a cualquier cosa siempre es negativa", señala a Efe el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Celso Arango, quien cree, no obstante, que la ingente carga informativa derivada del coronavirus hay que "relativizarla" porque "es lo que ha marcado nuestras vidas en los dos últimos años".

El coronavirus lleva instalado oficialmente en España dos años de la mano de un turista alemán que dio positivo en La Gomera aquella noche de viernes. Desde entonces, no ha pasado un solo día en la que no se haya hablado de la pandemia.

Distintos factores hacen que unas personas estén mas cansadas que otras: su situación social y económica, perspectivas de futuro o incluso la edad y sexo; pero el factor más importante, en opinión de López Zafra, es la percepción o no de apoyo social.

"La sintomatología de antes tenía que ver con la incertidumbre y no saber a lo que nos exponíamos y, dos años después, estamos viendo las consecuencias de tanto cambio a nivel social, de nuestras rutinas y formas de relacionarnos, y eso aboca a la fatiga, la desesperanza y el hartazgo", ilustra Hernández, psicóloga sanitaria y forense.

Ausin es experto en el abordaje de la soledad, que analiza ampliamente y junto a otros científicos en el recién publicado "Soledades. Una cartografía para nuestro tiempo". El coronavirus no ha hecho más que agravar esta otra "pandemia silenciosa" que afecta a una de cada cuatro personas en países industrializados.

Además de las consecuencias individuales, el empacho pandémico tiene también una dimensión social: "Se nos ha pedido mucha responsabilidad a los ciudadanos, que creo que se han comportado de manera ejemplar, y eso no se ha visto correspondido por las autoridades", opina Ausin.

"Ha sido muy duro, de trabajar horas interminables, sin refuerzos ni días libres", resume este periodo Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que ha estado en la trinchera desde el minuto 1 detrás de esos datos que durante 731 días se han transmitido a los españoles.

Sanitarios en general han acusado una doble fatiga, como ciudadanos y como profesionales. Y trabajadores de la Salud Pública como ella, cuya labor ha sido muchas veces olvidada, "han demostrado su gran profesionalidad, trabajando sin descanso, para superar las grandes carencias" de las que adolecen.

Para ellos no solo ha sido "desolador" que aún no se hayan reforzado estos servicios; es que también ha sido "muy duro emocionalmente enfrentarse diariamente a determinadas cifras, con un sentimiento de impotencia por no poder terminar con el sufrimiento de muchas familias pese a la instauración de medidas". Cifras que, en lo más duro del drama de la primera ola, rozaron el millar de muertes diarias.

Su responsabilidad y la de sus compañeros a nivel técnico ha sido (y es) la de analizar la situación y, en función de la evidencia disponible, establecer las recomendaciones más efectivas para controlar la pandemia, "pero sobre todo para mejorar la salud de la población".

Recomendaciones que "no siempre han sido bienvenidas"; su falta de instauración, apostilla, "ha sido la causa en muchos casos de la falta de control".