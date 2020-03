Albert Rivera, «ilusionado» con su «nueva vida»

El exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera , ha descartado este lunes volver a la política en activo , ha querido dejar claro que no pretende ser un expresidente que tutela, "ni un jarrón chino", y no se ha pronunciado sobre las primarias que enfrentan a Inés Arrimadas y Francisco Igea si bien ha apuntado que su voto es "un secreto a voces".

Ha recordado que su voto, como militante de base, es "secreto" aunque ha apuntado que es "un secreto a voces" , insinuando su previsible respaldo a Arrimadas. No ha querido, no obstante, ir más allá porque cree que tiene que ser "respetuoso" con el proceso de primarias. "No pretendo ser un presidente que tutela, ni un jarrón chino", ha proclamado.

"Me he comprometido a dedicar los próximos años de mi vida a esta tarea en cuerpo y alma", ha señalado Rivera, quien compaginará esta tarea con la docencia y con su participación en diversos foros de debate y conferencias a nivel nacional e internacional.

De esta forma, y frente a las voces que como el presidente del PP, Pablo Casado, desean que vuelva al ruedo político, Rivera ha descartado su regreso. Aunque ha reconocido, como ya hiciera el día de su salida, que Ciudadanos ha sido "lo mejor" que ha hecho hasta la fecha, ha reiterado que "la política es un capítulo pasado".

Con todo, Rivera ha aprovechado para desear "lo mejor" a un partido que lo ha sido "todo" para él durante 13 años porque cree que si le va bien a Ciudadanos le irá bien también a España. "España es mejor con posiciones moderadas que con extremas y por eso es necesario un proyecto como Ciudadanos", ha indicado.

Pero ha evitado en todo momento pronunciarse sobre quién debe o no dirigir el partido porque considera que debe mantenerse "al margen" y porque cree que no sería "justo" ni "correcto" hacer un papel que no le corresponde. "Siempre he visto con recelo las tutelas", ha insistido, para añadir que todos los compañeros de Cs tienen su respeto.

Durante este tiempo en el que ha estado alejado de los focos, Rivera ha comentado que se ha dedicado a "cargar pilas" pero también a escribir el libro 'Un ciudadano libre' que tiene previsto publicar el próximo 15 de abril.