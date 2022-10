Alfonso Guerra y Manuel Chaves tendrán primera fila en el acto del PSOE de Sevilla

El PSOE va a enviar invitaciones al acto de homenaje a los 40 años de la victoria en las elecciones generales de 1982 a todos los diputados socialistas que consiguieron escaño en esos comicios, entre ellos Alfonso Guerra. Además, está previsto que los cabezas de lista en cada provincia andaluza, y entre ellos estaba el ahora condenado por los ERE Manuel Chaves, ocupen la primera fila del acto, aunque las intervenciones principales serán las del expresidente Felipe González y el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según han indicado fuentes de Ferraz.

De este modo el partido sale al paso de las declaraciones de Guerra, exvicepresidente del Gobierno, número dos del PSOE y uno de los artífices de aquella mayoría absoluta, que adelantó este martes que no estaba invitado a este mitin, que se lleva a cabo este sábado en Sevilla.

Posteriormente el PSOE andaluz trasladó que la dirección provincial del PSOE de Sevilla va a cursar una invitación a Alfonso Guerra para el citado acto y ha señalado que fue "uno de los grandes protagonistas" de aquella victoria.

Ahora las citadas fuentes añaden que esta misma dirección provincial invitará también al resto de diputados que consiguieron escaño para el PSOE en esta comunidad autónoma en las elecciones del 28 de octubre de 1982. En Andalucía lograron 43 diputados, de los 202 que consiguieron en toda España, un récord que hasta la fecha no se ha superado.

En Ferraz sin embargo no ocultan su malestar con Guerra, que también afirmó que no le sorprendía no estar invitado. Así, señalan que el PSOE sigue siendo el mismo que cuando se fundó hace 143 años y sigue defendiendo los intereses de la clase trabajadora, mientras que otros han movido su posición. "Me gustaba más el Guerra de antes", apunta un destacado dirigente.

Esas serán las únicas personas a las que se va a invitar expresamente, según indican las mismas fuentes, que subrayan que el acto es abierto y por tanto están invitados "los 185.000 militantes socialistas".