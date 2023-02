Arranca un proyecto para «repoblar» España con 47 millones de abejas

La abeja ibérica o española es la única especie oriunda de la Península, pero su población está retrocediendo a pasos acelerados por factores como la sequía, las enfermedades que afectan a la especie y la rentabilidad a la baja de los apicultores, pues no es la raza más eficiente para la producción de miel.

Pero como la apicultura no es matemática y existen "mil factores" que pueden hacer que una colmena no pueda progresar, los impulsores del proyecto Smart Green Bees han "sobrecalculado" el número de enjambres que tienen que implantar teniendo en cuenta que puede haber enfermedades y otras pérdidas por motivos naturales e incontrolables que hagan que no prospere un panal.

"En esta zona, por ejemplo, es bastante frecuente que los jabalíes ataquen a las colmenas, por eso intentamos escoger varios enclaves y sobreestimar el número de enjambres que se van a necesitar para llegar a esos 47 millones de abejas para asegurar el éxito del proyecto", señala Paola Vecino.