Calvo: «No es una democracia digna» la que sostiene «cifras de maltratos y asesinatos de mujeres»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha considerado que "no es una democracia digna" aquella que tiene que sostener "cifras de maltratos y asesinatos de mujeres".

Así se ha pronunciado Calvo en un acto de lectura de la Declaración Institucional del Consejo de Ministros con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en el que ha participado junto a la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García.

La vicepresidenta ha valorado que el 8M es "una fecha que está de manera absolutamente solemne en la agenda social y política" del país. Así, ha explicado que está en la agenda social porque "miles y miles de mujeres y hombres saldrán a las calles del país, jóvenes y mayores lanzan un mensaje rotundo de una democracia sana, llena de energía y participativa".

"No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres y sin levantar las discriminaciones e injusticias contra las mujeres", ha reivindicado la ministra, argumentando que "no hay democracia sin que seamos capaces de desarrollar una parte importante de la agenda política del feminismo".

Por ello, Calvo ha considerado que el mensaje del 8M "se va a escuchar un año más en cualquier rincón de nuestro país" y ha resaltado que "es un gran mensaje a Europa y al mundo". "Ha sido un gran esfuerzo durante décadas de muchas mujeres de este país para que por fin la agenda de Estado responda a las expectativas y problemas de las mujeres", ha detallado y, por ello, ha asegurado que "ahí estará también el Gobierno de España".

Ante este mensaje, la ministra considera que "solo caben dos actitudes". Así, ha abogado por "la unanimidad rotunda y cerrada frente a la violencia machista", argumentando que "no es una democracia digna aquella que tiene que sostener cifras de maltrato y asesinatos de mujeres".

"No cabe una sola fisura en esta lucha contra la violencia, el Pacto de Estado es el pacto que ampara todas y cada unas de las políticas que estamos obligados a desarrollar y no cabe vacilación, no cabe debilitamiento de una unanimidad que ha sido construida en la calle", ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno.

Igualmente, Calvo ha abogado por "defender la verdadera democracia", aquella que "se va a desarrollar en este siglo en relación a la igualdad de género" porque "no va a haber debilitamiento ni en los conceptos ni en las luchas". "Quienes así lo entiendan serán una minoría excluida del gran canal de la política española", ha afirmado.

"El 8 de marzo será un gran día de la democracia y del feminismo y será nuevamente la mejor cara de nuestro país en el mundo", ha concluido Carmen Calvo.