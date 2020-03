Coronavirus: Las nuevas medidas que aprobará este martes el Gobierno

De hecho, Calviño defendió ayer la continuidad de las actividades esenciales en la economía española , frente al parón total, para que pueda continuar funcionando el sistema sanitario y para asegurar que "España no se para" y pueda producirse "cuanto antes" la recuperación.

Desde la formación 'morada' estarían reclamando restringir más las actividades económicas, si bien fuentes gubernamentales han señalado a Europa Press que en principio no se prohibirán más actividades para "corra sangre por las venas" y posteriormente pueda impulsarse con mayor rapidez la recuperación una vez finalice la crisis sanitaria.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, avanzó ayer su intención de concretar este martes las características de los avales públicos a las líneas de liquidez que las entidades financieras pongan a disposición de pymes y autónomos.

En todo caso, llamó a la banca a que empiece a conceder ya estas líneas de liquidez, debido a que las garantías se aplicarán de forma retroactiva desde que se decretó el estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo.

Calviño pide que se empiecen a liberar recursos hacia los clientes con especial sensibilización a la crisis sanitaria, como pymes y autónomos, tras la confirmación por parte del Ejecutivo de que acompañará a la banca en esta acción.

Otra de las medidas que podría ver la luz en el Consejo de Ministros de este martes es la relativa a facilitar el acceso de los trabajadores fijos discontinuos para que puedan acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) que planteen sus empresas y acceder a la prestación de desempleo, al haberse comprometido el Gobierno a ello, según aseguraron el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez.

El real decreto ley aprobado la semana pasada estableció que la exoneración de cotizaciones a las empresas que acometan expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs) por fuerza mayor será del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social. Para las que a esa misma fecha tuvieran menos de 50 trabajadores, la exoneración de pagar la cotización empresarial alcanzará el 100%.

Para el colectivo de autónomos se flexibiliza el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, garantizó que todos los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma tras el coronavirus o que han registrado una caída de ingresos del 75% tienen ya derecho a la nueva prestación económica.

No obstante, las organizaciones de autónomos han reclamado intensamente la suspensión de la cuota del mes de marzo. Fuentes del Ejecutivo han insistido en que el Gobierno "va a atender a los autónomos" y han recordado que ya hay una exención de cuotas aprobada para los afectados, si bien han descartado una moratoria total porque hay autónomos que no han cesado su actividad o no se han visto perjudicados en gran medida.