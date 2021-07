Covid-19 y jóvenes, cuestiones aún abiertas

Más de un tercio de los jóvenes pasan la covid-19 sin manifestar síntomas, sin embargo, la ciencia aún no sabe si este tipo de infección puede comportar secuelas . Asintomáticos o no, hay que evitar el contagio al máximo pues esta sigue siendo una infección peligrosa que es mejor no sufrir.

Zúñiga recalca que hay gente joven que, "sin motivo aparente", termina en la UCI y "a día de hoy no sabemos por qué", porque hay "muchísimas" cosas que la ciencia aún no sabe del SARS-CoV-2 y hace falta tiempo para saberlo.

La franjas más jóvenes de edad se van incorporando al proceso de vacunación y Zúñiga insiste en que estas funcionan muy bien protegiendo frente a la enfermedad, pero que "una persona esté vacunada no implica que no se vaya a infectar", aunque la covid-19 será más leve.

Aunque aún no hay "datos ciertos", se cree que alguien vacunado que se infecta "podría ser que fuera menos contagioso y durante menos tiempo, pero aún no hay evidencias científicas".

En cuanto a los jóvenes, estos responden mejor a las vacunas que las personas de mayor edad, es algo general que pasa con todas, indica la viróloga, que trabaja en el equipo de Luis Enjuanes e Isabel Sola, que desarrolla una vacuna contra el SARS-CoV-2.

Los actuales preparados contra la covid-19 se sabe que "son perfectamente eficaces" en mayores de 18 años. Ahora hay ensayos clínicos en marcha para la franja de 12 y 16 años, que han demostrado que son seguras y empiezan a conocerse datos de eficacia. Además, están comenzando las pruebas para menores de 12 años.

En este momento, el virus se expande más rápido en el grupo de 20 a 29 años, en el que la incidencia acumulada es en España de 1.794 casos por cada cien mil habitantes, casi el triple que la media nacional, seguido de la franja entre 12 y 19 años, con una incidencia de 1.488 y la 30 a 39 años, con 799.

Ambos expertos coinciden en los factores que influyen, como la circulación de la variante delta, que es más contagiosa, la relajación de algunas medidas, el aumento de la movilidad, las reuniones en las que se no se observan las medidas de precaución y que la mayoría de jóvenes están sin vacunar.

Barreiro recuerda que "sigue siendo una infección peligrosa, que es mejor no coger", y, aunque los jóvenes "tienen menos riesgo de complicaciones", deben evitarla, tanto por ellos como para no transmitirla a las personas más vulnerables, y además para que no circule el virus y no dar opciones a que surjan nuevas variantes.