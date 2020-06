Desalojan una discoteca en Madrid sin distancias ni mascarillas compartiendo copas y cachimbas

La Policía Nacional desalojó anoche a unas 150 personas de una discoteca del madrileño barrio de El Plantío que no respetaban las medidas de seguridad e higiene decretadas en el estado de alarma y que carecía de licencia de terraza, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar minutos después de esta medianoche, cuando los agentes acudieron al lugar tras una llamada vecinal alertando de la gran cantidad de gente y de ruido que se concentraba en torno al local Bahía, situado en la avenida de la Victoria número 31, cercano a la A-6 y un centro comercial. Al llegar encontraron a unas 85 personas haciendo cola sin mascarilla y sin respetar distancias de seguridad y no había ningún controlador pendiente.

Ya en el interior, comprobaron que había 150 personas bailando y charlando en una terraza al son de la música de un pinchadiscos, por lo que no se respetaba el aforo. La mayoría de ellas no llevaba mascarillas y estaban sentadas juntas, ya que todos los asientos eran sofás. Además, los asistentes a la fiesta compartían copas y cachimbas.

Por todo ello, la Policía Nacional sancionó gravemente al responsable del local por incumplir el estado de alarma. Además, la Policía Municipal levantó dos actas en virtud de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR) por varios incumplimientos. El más graves es que el establecimiento tenía licencia de bar especial pero no tenía licencia de terraza, que habían pedido ayer mismo.