Detenido Diego El Cigala por violencia de género

Diego El Cigala, detenido anoche en Madrid por la Policía Nacional, fue denunciado este miércoles por su pareja en Jerez de la Frontera (Cádiz) por haber sufrido malos tratos continuados, físicos y psicológicos, han informado a Efe fuentes de la investigación.

La mujer presentó la denuncia por estos supuestos malos tratos continuados a lo largo de dos años en una comisaría de la Policía Nacional de Jerez y desde allí se envió el requerimiento a Madrid.

El arresto del cantaor madrileño, de 52 años, se produjo en torno a las diez de la noche de este miércoles en el hotel Catalonia Atocha de Madrid, y ha pasado la noche en la comisaría la Policía Nacional de Centro de la capital.

Está previsto que durante la mañana de este jueves pase a disposición judicial ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que está ejerciendo la función de guardia pero no se descarta que se inhiba ya que el caso se está investigando en Jerez, han informado a Efe fuentes jurídicas.

El intérprete de «Lágrimas negras» tiene previsto actuar el parador de Nerja (Málaga) este 12 de junio, y el 6, 9 y 10 de julio en Barcelona, Badajoz y Madrid, respectivamente, según su página web.

No es la primera vez que Diego El Cigala tiene problemas con la justicia, ya que en 2014 fue condenado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid por una falta de amenazas a una azafata a quien tuvo que pagar 20 días de multa a razón de 6 euros diarios, otros 245 euros por los días que estuvo incapacitada para trabajar, además de 1.200 euros por las secuelas sufridas y 2.520 euros por los gastos médicos.

Según los hechos probados, Diego Ramón Jiménez Salazar, Diego El Cigala, embarcó el 29 de marzo de 2003 en el aeropuerto de Barajas en un vuelo de Air Europa con destino a Tenerife y, tras situarse en su asiento, se dirigió a la azafata, a la que entregó una bolsa con un traje para que lo guardara.

La azafata le contestó que en dicho avión no había armarios y le indicó que podía colocar el traje en el compartimento situado encima de su asiento.

«En un tono tremendamente exaltado y agresivo» comenzó a proferir expresiones contra la azafata como «eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza», según dicha sentencia.

Por otra parte, el pasado 6 de mayo El Cigala sufrió un leve accidente de tráfico en República Dominicana, cuando su vehículo colisionó con un carro fúnebre.

El intérprete de «Lágrimas Negras» tiene una carrera de más de 25 años en la música, con aproximadamente doce producciones discográficas que han recibido varios premios Grammy y discos de platino.