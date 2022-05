Don Juan Carlos comerá con Felipe VI y su familia y volverá a Abu Dabi

Don Juan Carlos va a estar unas horas en la Zarzuela, donde va a comer con la familia , y por la tarde va a emprender viaje de regreso a Abu Dabi , puesto que el Gobierno y la Casa del Rey no aceptan que duerma en la que fue su residencia durante 57 años.

La Casa Real no ha informado sobre quiénes van a participar en lo que ha catalogado como «un encuentro familiar en el ámbito privado», que no está incluido en la agenda de actividades oficiales de Felipe VI, por lo que los medios no van a poder acceder a la Zarzuela.

Por ahora, no está previsto que la Casa del Rey vaya a distribuir fotografías de la cita, aunque sí lo ha hecho en algunos casos parecidos en los últimos años.