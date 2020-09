El convoy del coronavirus

En las últimas semanas han aparecido vídeos de personas que no llevaban la mascarilla y han sido expulsadas de los trenes. Aún así, hay muchas personas que no la llevan y Renfe tampoco se preocupa, sobre todo en los trenes de largo recorrido.

Una viajera cuenta la experiencia que vivió en ese tren. “Cuando el revisor llegó, le espetó que el equipaje que llevaban estaba bloqueando la puerta del vagón, pero no hizo referencia a que no llevasen la mascarilla” explica una viajera que iba en el convoy. “El resto del vagón esperaba que les llamasen la atención. Personal de Renfe pasó varias veces y no les dijeron nada”.