El fin de estado de alarma no acabará con las limitaciones de movilidad

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha recordado este lunes que el final del estado de alarma no implicaría acabar con las restricciones de movilidad "mucho más locales" y "perimetrales a pequeña escala" que se "puedan mantener".

"Que acabe o no alarma, no es lo mismo que acaben o no las restricciones de movilidad. Son cosas diferentes", ha defendido Simón en la rueda de prensa de seguimiento del coronavirus desde el Ministerio de Sanidad, en la que ha dicho que el final de este régimen excepcional no significa que acaben las restricciones de movilidad "mucho más locales o perimetrales a pequeña escala".

"Hay muchísimas medidas que se pueden aplicar en territorios que no sean de ámbito comunitario o nacional. Que nadie confunda el fin del estado de alarma con el fin de las medidas de prevención de la transmisión. No tiene nada que ver. No cometamos errores del pasado", ha insistido Simón.

En este contexto, ha recordado que hasta el 9 de mayo, fecha en la que finaliza el actual estado de alarma, "la situación no tiene nada que ver con la hoy y hace un mes". Así, ha pedido esperar a corroborar la evolución de la situación del Covid unos días antes para hacer "estimaciones". "La intención es no renovarlo. Otra cosa es que no estén previstas todas las opciones", ha señalado.