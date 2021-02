El Gobierno contradice a Simón y avala la vacunación en grandes espacios

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado que se esté produciendo una "bajada de ritmo" en la vacunación contra la COVID-19 por parte de las comunidades autónomas.

"No hemos observado una bajada de ritmo, más bien al contrario. Quiero reconocer el esfuerzo de las CCAA. Estamos trabajando conjuntamente en los planes operativos para organizar, a partir de abril, la llegada masiva de vacunas", ha explicado en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En este sentido, ha dado su visto bueno a que las autonomías utilicen estadios y otros grandes espacios para llevar a cabo la vacunación. "Las distintas opciones de las CCAA son válidas, especialmente cuando a partir de abril lleguen más vacunas, cuando necesitaremos espacios más grandes para una vacunación más ágil", ha defendido.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, señaló la semana pasada que, por el momento, no considera necesario vacunar fuera de los centros de salud, aunque abrió la puerta a esta posibilidad en caso de que "lleguen millones y millones de dosis", tal y como el Gobierno prevé a partir de abril.

"No creo que ahora mismo se tenga que plantear vacunar en otro sitio que no sea un centro de salud. Fuera de las instituciones sanitarias no tiene sentido ahora mismo. Si de pronto llegaran millones y millones de dosis podría planteares", comentó en rueda de prensa.

Por otra parte, la ministra ha anunciado que, finalmente, tras las deliberaciones en el seno de la Comisión de Salud Pública, los desplazados de su comunidad de origen serán vacunados en su actual lugar de residencia con la "máxima garantía de atención".

Darias también se ha pronunciado sobre la polémica con AstraZeneca, que ha avanzado este martes que "aspira a cumplir" el contrato firmado con la Comisión Europea para la entrega de su vacuna contra la COVID-19 en el segundo trimestre del año, tras publicarse que la compañía preveía recortar a la mitad el número de dosis comprometidas a Bruselas en este período. "El Gobierno va a exigir que las compañías cumplan lo que hemos firmado. Esa es nuestra posición, que es firme", ha reivindicado.