El Gobierno moviliza 204 millones para sacar a las prostitutas de las calles

Según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), entre 2017-2021 las fuerzas y cuerpos de seguridad identificaron 873 víctimas de trata sexual y 2.227 de explotación sexual, un mínimo porcentaje de las personas en situación o "entornos" de riesgo identificadas durante ese periodo (36.402).

El primer eje del plan es mejorar la información sobre la magnitud de la trata, la explotación sexual y la prostitución, para lo que se realizará un macroestudio en 2023.

Igualdad subraya además que el 90 % de las mujeres que atienden las ONG son inmigrantes en situación irregular, con lo que la regularización es la primera vía real de salida de su situación.

En ese contexto, el plan propone un acuerdo de regularización de las mujeres que participen en el I Plan de Inserción sociolaboral por razones de interés púbico; y a medio plazo plantea "explorar la aplicación de las vías de normalización administrativas" que ofrece el Reglamento de Extranjería tras su reciente modificación y "promover su aplicación" a las víctimas.

"Hay que tomar decisiones valientes en materia de extranjería", ha subrayado Montero con la mirada puesta en una futura reforma legal.

Ha valorado no obstante el acuerdo alcanzado con Inclusión e Interior y que permitirá "que no tener papeles no sea una barrera para el acceso a una vivienda, a un empleo o a un plan de inserción".