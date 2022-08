El método del «pinchazo» complica atajar el fenómeno de la sumisión química

El método del "pinchazo", por el que se administra inyectando y no disolviendo la burundanga u otra sustancia similar en una copa, provoca una pérdida de conciencia de la víctima, con el objetivo de cometer una agresión sexual pero también un delito patrimonial , recuerdan desde Mossos.

A pesar de que en Cataluña todas las denuncias han ocurrido en discotecas por ahora, desde la patronal del ocio nocturno Fecarsam señalan que el método del pinchazo y en general la sumisión química se circunscriben más bien al ocio "ilegal" como macrofiestas o botellones.

Sin embargo, la propia Fecarsam informaba en mayo de que una veintena de discotecas se adherían protocolo internacional para prevenir agresiones sexuales, denominado 'Ask for Angela' (Pregunta por Ángela), y que repartirían tapavasos para las bebidas, medida que según ha comprobado Efe en conversación con los locales todavía no se ha puesto en marcha.

Sobre las sustancias involucradas en el sometimiento de la víctima, aunque en el imaginario colectivo este tipo de agresiones se asocia con la burundanga, GHB y Flunitrazepam, estas solo forman parte del 3 % de los casos, y es el alcohol, una sustancia al alcance de todos, la que mayor incidencia tiene.

La patronal del ocio nocturno Fecalón, por su parte, pide ante estos casos "prudencia, análisis sereno de la situación y colaboración con la administración" al tiempo que advierte sobre la dificultad que puede haber para procesar a los autores de los pinchazos.

Su secretario general, Fernando Martínez, alerta en este sentido de que, de acuerdo con los casos denunciados, los autores no podrán ser procesados por agresión sexual o hurto en grado de tentativa, pues no se han producido, y podría haber dudas sobre el delito de salud pública, ya que la droga administrada no ha dejado rastro en los análisis.