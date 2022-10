El polémico retraso de Sánchez en el desfile: «He salido cuando me han dicho»

" He salido a menos cuarto, cuando me han dicho ", ha explicado a los periodistas durante la posterior recepción en el Palacio Real ofrecida por Felipe VI y la Reina Letizia.

Cuando el coche oficial con Don Felipe y Doña Letizia ha llegado a la plaza de Lima, se ha podido escuchar a los servicios de protocolo de Casa Real pidiendo que no se abrieran las puertas del vehículo porque el presidente no estaba. Sánchez ha llegado en ese momento --pasados unos minutos de las once de la mañana-- y ya entonces los Reyes han descendido del vehículo y dado inicio oficial a los actos.

El jefe del Ejecutivo ya recurrió a esta estrategia el año pasado para intentar hacer coincidir su llegada con la de los Reyes y evitar así los abucheos que tradicionalmente le dedican una parte de los ciudadanos. En cualquier caso, el retraso no le ha librado de los pitos, abucheos e incluso insultos de una parte de la ciudadanía, que ha pedido a gritos su dimisión.