El sueño de los extutelados: una vida mejor para sus familias

Una vida mejor para sus familias. Ese es el sueño de los jóvenes extutelados que llegan a España cuando son menores, todos con la misma ilusión: empezar una nueva vida y conseguir un trabajo para integrarse en la sociedad.

«Yo no necesito nada para mí, cuando trabajo aunque sea cinco o seis euros los mando a mi familia, aunque sea poco, ellos lo necesitan más que yo», ha explicado en una entrevista con EFE Salahdin El Ayoubi, de 21 años, y que estuvo en un centro de menores hasta que cumplió los 18 años.

Abandonó su casa cuando tenía 14 años. «Mi madre pasaba hambre, mi padre no trabajaba y pese a que yo trabajaba doce horas, no daba para comer toda la familia», por lo que pensó en irse lejos y buscar un buen trabajo. «Cogí una mochila y mi madre me dijo que me cuidara y no hiciera cosas malas», ha recordado con nostalgia.

Ha asegurado que tiene una unión muy especial con ella y que es la persona que mejores consejos le da: «Siempre que hablamos me pide que me cuide, que estudie y lleve una buena vida. Para mí ella es todo».

Otro menor extutelado, Abdelghani El Hand, 21 años, de Nador (Marruecos), coincide completamente con su compatriota, sueña con darle una vida mejor a los suyos, tener un trabajo e integrarse en la sociedad.

A El Hand le encanta el deporte, salió de su país para una entrevista y así dedicarse a lo que más le gustaba, el fútbol, pero no salió bien y acabó en un centro de menores donde asegura hay buena y mala gente.

El contacto con su familia es prioritario. «Mi madre es especial, me da buenos consejos y me cuida mucho, es quien me quiere más en el mundo y todo lo que me dice son cosas buenas».