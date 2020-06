El veinticinco de junio le dijeron al Amargo

El Amargo es uno de esos misteriosos personajes lorquianos que no solo aparece en el Romancero gitano , sino también en otros poemarios anteriores donde incluso su madre canta ante su muerte profetizada: “ El veinticinco de junio / le dijeron a el Amargo: / ya puedes cortar si gustas / las adelfas de tu patio ”, comienza el titulado “Romance del emplazado”, uno de los poemas más célebres del famoso libro de Federico que alcanzó más fama si cabe por la interpretación que hizo del mismo Camarón de la Isla: “ Pinta una cruz en la puerta / y pon tu nombre debajo, / porque cicutas y ortigas / nacerán en tu costado, / y agujas de cal mojada / te morderán los zapatos ”, continúa aquel poema que el cantaor adaptó a soleá por bulerías. El caso es que otro misterioso 25 de junio, pero de 1983, se derogó definitivamente la práctica de la condena a muerte por el procedimiento más habitual en nuestro país desde el siglo XIX: el garrote vil . En cualquier caso, el último amargo que perdió su vida por este procedimiento fue el militante anarquista Salvador Puig Antich , condenado por haber matado a un policía, el 2 de marzo de 1974. Y, en teoría, con la propia Constitución de 1978 se había abolido la pena de muerte en España...

Fue por ello que tres años después, el célebre Mariano José de Larra dedicó uno de sus muchos artículos al espectáculo: “El hombre abyecto, sin educación, sin principios, que ha sucumbido siempre ciegamente a su instinto, a su necesidad, que robó y mató maquinalmente, muere maquinalmente”. Y más adelante en aquel artículo (“Un reo de muerte”): “Un tablado se levanta en un lado de la plazuela: la tablazón desnuda manifiesta que el reo no es noble. ¿Qué quiere decir un reo noble? ¿Qué quiere decir garrote vil? Quiere decir indudablemente que no hay idea positiva ni sublime que el hombre no impregne de ridiculeces”. En rigor, aquellas ejecuciones habían devenido en auténtico espectáculo de masas. La última ejecución por garrote vil que se practicó de forma pública fue en 1890, en Madrid, y congregó a más de 20.000 espectadores. La protagonista fue Higinia Balaguer, condenada por el crimen de la calle Fuencarral. Seis años después, Josefa Gómez Pardo, alias La Perla, fue la última persona agarrotada públicamente en nuestro país, en una plaza de Murcia, por el envenenamiento de su marido y una criada que apuró el vaso. A partir de entonces, finales del siglo XIX, el garrote vil se empezó a practicar en los patios de las prisiones y con un público más íntimo.